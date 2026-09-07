Смертей від раку стало вдвічі більше: вчені пояснили, яку роль відіграє алкоголь

Алкоголь (ілюстративне фото) / © Freepik

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У США кількість смертей від раку, пов’язаного з уживанням алкоголю, зросла більш ніж удвічі за 1990–2023 роки. Нове дослідження також вказує на зв’язок алкоголю з колоректальним раком серед дорослих.

Про це йдеться в дослідженні науковців Медичної школи Міллера Університету Маямі, передає Gizmodo.

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За оцінками дослідників, кількість смертей від раку, пов’язаного з алкоголем, зросла з приблизно 11,4 тисячі у 1990 році до понад 23,1 тисячі у 2023-му.

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Які види раку пов’язують з алкоголем

Серед американських чоловіків віком 20–54 роки колоректальний рак був найпоширенішою причиною смерті серед досліджених видів раку, пов’язаних з алкоголем. У жінок цієї вікової групи він посів друге місце після раку молочної залози.

«Найбільш несподіваним відкриттям стало широке поширення потенційного впливу алкоголю на різні типи раку», — зазначив провідний автор дослідження, гематолог і онколог Чінмай Джані.

За його словами, зв’язок алкоголю з раком печінки широко відомий, однак його внесок у розвиток інших онкологічних захворювань значно менш зрозумілий широкій громадськості.

Алкоголь класифікують як канцероген групи 1. Дослідники також звернули увагу на попередні роботи, які пов’язують навіть помірне вживання алкоголю — близько 5–15 грамів на день — із підвищеним ризиком раку молочної залози у жінок.

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Чи пояснює алкоголь зростання раку серед молоді

Автори вважають, що результати можуть допомогти пояснити частину зростання захворюваності на колоректальний рак серед молодших дорослих. Водночас дослідження не доводить, що саме алкоголь є єдиною або головною причиною цієї тенденції.

Науковці визнають і обмеження аналізу: база GBD не містить усіх індивідуальних даних пацієнтів, зокрема щодо соціально-економічних та інших чинників, які можуть впливати на ризик раку.

«Хоча мінімальна безпечна доза поки невідома, це дослідження припускає, що зниження споживання до мінімально можливого для кожної людини кількості може допомогти зменшити його вплив на ризик розвитку раку та загальний стан здоров’я», — сказав Джані.

Один із авторів дослідження, онколог Гільберто Лопес, наголосив, що ризик раку, пов’язаний з алкоголем, не обмежується одним захворюванням або однією групою людей.

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Раніше ми писали, що вітамін B12 необхідний організму для низки важливих процесів, однак його зв’язок з онкологічними захворюваннями виявився неоднозначним. У різних дослідженнях у людей із раком фіксували як низькі, так і надзвичайно високі показники B12. Водночас науковці наголошують: наявні дані поки не доводять, що цей вітамін спричиняє рак.

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