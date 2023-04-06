Смертоносна кобра прослизнула під сорочку пілота під час польоту: чим все закінчилося

У Південній Африці капська кобра пробралася до літака і прослизнула під сорочку пілота.

Про це пише ВВС.

Пілот Рудольф Еразмус розповів, що прямував з Вустера (Велика Британія) до Мбомбели (ПАР). Щоб дозаправитися та перекусити, літак посадили у міжнародному аеропорті Брема Фішера у Блумфонтейні (ПАР).

Після цього пілот та чотири пасажири знову сіли на борт і попрямували далі. На висоті понад 3 кілометри Рудольф відчув щось холодне біля стегна.

Фото: Getty Images

"Я подумав, що, можливо, не закрив щільно пляшку з водою, і тепер вона капає мені на сорочку. Коли я повернувся ліворуч і подивився донизу, то побачив кобру, яка засовувала голову назад під моє сидіння. Це був жахливий момент. Я повідомив пасажирам: "Слухайте, змія всередині літака, вона під моїм сидінням, тож давайте постараємося спуститися на землю, щойно зможемо. Ви могли почути падіння голки, і я думаю, що всі завмерли на мить чи дві", - пригадав пілот.

На щастя, кобра не вкусила його і Еразмус здійснив аварійну посадку всього за 10-15 хвилин після того, як помітив її.

Наступним викликом було дістати звіра з-під сидіння:

"Я став на крило літака і зрушив сидіння вперед, щоб спробувати знайти змію. Вона згорнулася клубочком під моїм сидінням. То був досить великий хлопець".

Втім, інженери, які розібрали літак, вже не знайшли рептилію.

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