Сміливець укусив велетенську анаконду, яка намагалася його з'їсти (фото)

Відважний чоловік був змушений вкусити гігантську анаконду, яка намагалася його вбити. Він впився зубами у величезну змію, яка обвилася навколо нього.

Про це пише Need To Know.

Випадковий свідок зняв цей жахливий передсмертний досвід на відео.

На кадрах видно, як він боровся з сильною рептилією, стоячи по груди у воді. Інший чоловік вхопив змію за хвіст, а третій намагається відв'язати удава від дерев'яного човна.

У відчайдушній спробі врятуватися чоловік впивається зубами у змію біля її голови.

Чоловік укусив анаконду / Фото: скриншот з відео

Минає понад пів хвилини, перш ніж вона, нарешті, здається і вивільняється від своєї потенційної жертви.

Чоловік укусив анаконду / Фото: скриншот з відео

Друг жертви хапає її за шию, коли її піднімають на човен у Терра-Санта, в тропічних лісах Амазонки, Бразилія, в неділю, 29 вересня.

Чоловік укусив анаконду / Фото: скриншот з відео

Напади анаконди рідкісні, але можуть траплятися в річках і струмках джунглів Амазонки, де зазвичай живуть ці рептилії.

Анаконда, яку також називають водяним удавом, є однією з найбільших змій у світі. Вони можуть виростати до більш ніж восьми метрів у довжину і важити понад 200 кг.

Анаконди не отруйні. Щоб вбити здобич, вони обвивають її тілом і використовують свою силу, щоб стискати її доти, поки вона не зможе більше дихати. Потім вони проковтують її цілком.

Нагадаємо, нещодавно п'яний чоловік затіяв на вулиці бійку з пітоном. Все закінчилося так, як і очікувалося.

Читайте також: