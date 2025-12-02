Смішна помилка у свідоцтві про народження підірвала Мережу: що там було

Документи (ілюстративне фото) / © Pixabay

Реклама

Часто у людей свідоцтво про народження роками припадає пилом у шухляді. 24-річна Рубі Джейд нещодавно вирішила переглянути свій документ вперше за 15 років. Те, що вона побачила у документі, швидко стало вірусним у TikTok.

Про це повідомляє Mirror.

Як повідомила Рубі у своєму відео, вона знайшла у своєму свідоцтві про народження «божевільну друкарську помилку», яку не помічала ані вона сама, ані її батьки протягом понад двох десятиліть. Рубі розпочала ролик із показу свідоцтва свого брата, де вага під час народження була коректно вказана — 3, 650 кг. Далі вона звернулася до підписників із проханням вгадати, що написано в її документі.

Реклама

Коли вона продемонструвала своє свідоцтво, виявилося, що її вага під час народження була задокументована як приголомшливі 2200 кг (або 2,2 тонни). Це абсолютно неможливий показник з огляду на те, що світовий рекорд найважчої новонародженої дитини, зафіксований 1879 року, становив лише 9,98 кг.

«Це був перший раз, коли я помітила помилку. Я здивована, що моя мама цього не помітила, як типова Діва, вона зазвичай перша помічає такі речі», — розповіла Рубі виданню Newsweek.

Хоча помилка спочатку шокувала Рубі, вона знайшла її «смішною» і вирішила поділитися історією в соціальних мережах. Відео швидко стало вірусним, набравши понад 370 000 переглядів. У коментарях люди почали ділитися власним досвідом із помилками у важливих документах.

Один користувач розповів, що його батька все життя називали Найлом, поки під час оформлення паспорта у 50 років не з’ясувалося, що його справжнє ім’я — Ніл. Інший зазначив, що в його важливому документі датою народження було вказано… 1086 рік. Рубі пояснила успіх свого відео тим, що тема помилок у важливих документах виявилася дуже зрозумілою для аудиторії.

Реклама

«Я вважаю, що це привернуло увагу, бо багато людей швидко коментували схожі історії, друкарські помилки та помилки у власних свідоцтвах… У багатьох коментарях розповідалося про випадки, які, я гадаю, були набагато смішнішими або трагічнішими, ніж мій», — додала вона.

Нагадаємо, у Великій Британії жінка купила у секондгенді кросівки за 170 грн (3 фунти стерлінгів) та була враженна, що їхня реальна вартість становить майже 30 тис. грн.

Також повідомлялося, що у США оприлюднили світлини, які фіксують останні хвилини життя дворічної Паркер Шолтес — дівчинки, яка загинула від спеки в перегрітому автомобілі в Аризоні.