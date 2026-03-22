Сміття замість води: яку річку вважають однією з найбільш забруднених у світі
Найбрудніша річка світу Цітарум заповнена промисловими та побутовими відходами. Попри це, її вода досі використовується для побуту, сільського господарства та енергетики.
Річка Цітарум, що протікає островом Ява, нині є символом масштабної екологічної кризи. Колись чиста водойма перетворилася на потік із промисловими та побутовими відходами. У воді можна побачити пластик, пакування, неочищені стоки — подекуди поверхня річки подекуди майже не проглядається.
Про це повідомило видання World Atlas.
Цітарум бере початок на горі Ваянг і впадає в Яванське море. Її довжина становить близько 300 кілометрів. Річка має важливе значення для регіону: вона забезпечує водою домогосподарства, використовується у сільському господарстві, рибальстві та для виробництва електроенергії. Уздовж русла працюють три гідроелектростанції, які живлять електрикою райони Джакарти та Бандунга, а греблі забезпечують зрошення рисових полів. Найбільше водосховище — Джатілухур — здатне вмістити до 3 мільярдів кубометрів води.
Історично річка відігравала важливу роль у розвитку цивілізацій. У її долині існували давні поселення, зокрема культура буні, а також королівство Таруманагара, яке процвітало ще у IV столітті. Однак ситуація кардинально змінилася у другій половині XX століття, коли регіон почав активно індустріалізуватися.
Від 1980-х років уздовж річки з’явилися сотні текстильних фабрик, які скидали у воду барвники та хімікати. Нині поблизу Цітаруму працює понад 2000 підприємств, багато з яких продовжують забруднювати водойму токсичними речовинами, зокрема свинцем і миш’яком. Додатковим фактором стало побутове сміття: через відсутність належної системи утилізації мешканці викидають відходи безпосередньо в річку.
Забруднення суттєво вплинуло на екосистему. Хоча у водах Цітаруму мешкають різні види риб — від коропа до сомів і цихлід, — однак їхня кількість суттєво зменшується. Погіршення якості води також сприяло поширенню водоростей, риби-муляка та планктону
Наслідки відчувають і люди. Місцеві жителі змушені використовувати воду з річки для побутових потреб, що призводить до проблем зі здоров’ям — від подразнення шкіри до захворювань шлунково-кишкового тракту та дихальних розладів. Частина населення уникає використання цієї води для приготування їжі через її небезпечний склад.
Спроби врятувати Цітарум тривають уже понад десять років. Масштабну програму очищення розпочали у 2011 році. Її вартість оцінюють у близько 4 мільярди доларів, а реалізація розрахована на 15 років. У межах проєкту планують очистити десятки кілометрів річки та вивезти мільйони кубометрів відходів.
