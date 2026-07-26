Сморід у холодильнику не зникне сам: експерти назвали головні помилки під час прибирання

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Фахівці пояснюють, що найчастіше причина неприэмного запаху у холодильнику полягає не в їжі, а в активному розмноженні бактерій і плісняви. Звичайне протирання полиць або використання ароматизаторів лише тимчасово маскує проблему, але не усуває її джерело.

Про це пише All News.

Чому в холодильнику з'являється неприємний запах

Основною причиною стороннього запаху є бактерії та грибки, які активно розмножуються у вологому середовищі. Одне з найпоширеніших джерел проблеми — засмічений дренажний отвір, де накопичуються вода та залишки органічних частинок.

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Крім того, пластикові внутрішні поверхні холодильника здатні вбирати молекули жиру, кислот і запахів від продуктів. Якщо прилад тривалий час не очищувати належним чином, позбутися стійкого смороду буде значно складніше.

Яких помилок варто уникати під час миття холодильника

Намагаючись швидко позбутися неприємного запаху, багато хто використовує засоби, які можуть лише погіршити ситуацію або навіть пошкодити техніку.

Помилка №1. Використання агресивної хімії

Хлорні відбілювачі, ацетон та інші сильнодіючі засоби можуть пошкодити пластикові поверхні холодильника. Після такого очищення матеріал стає більш пористим, швидше накопичує забруднення, а різкий запах хімічних речовин може вбиратися у стінки камери та передаватися продуктам.

Як правильно очищати холодильник:

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використовуйте розчин харчової соди або м'який мильний засіб;

мийте поверхні м'якою губкою чи серветкою з мікрофібри;

після прибирання ретельно витирайте холодильник насухо.

Помилка №2. Забувати про гумовий ущільнювач

Під час миття багато хто приділяє увагу лише полицям і стінкам холодильника, залишаючи без очищення гумовий ущільнювач на дверцятах. Саме у його складках накопичуються крихти, волога та бруд, що створює сприятливі умови для розвитку плісняви.

Фахівці рекомендують регулярно очищати ущільнювач, адже саме він нерідко стає джерелом стійкого неприємного запаху та може сприяти поширенню грибка всередині холодильної камери.

Раніше ми писали про те, що яйця не рекомендується зберігати на дверцятах холодильника, хоча саме для цього там передбачені спеціальні лотки, адже через постійне відкривання температура в цій зоні часто змінюється. Найкраще місце для їхнього зберігання — середня полиця холодильника, де підтримується стабільний холод. Також фахівці радять не перекладати яйця в інші контейнери, а залишати їх в оригінальній упаковці, яка захищає від сторонніх запахів і вологи.

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