Собача вірність: пес стрибнув до труни на похороні господаря – фото

В Мексиці собака не міг приховати сум і тривогу на похороні свого господаря. Він хвилювався, нервово бігав біля труни, ніби намагався зрозуміти, що відбувається.

А потім сталося те, від чого тисячі людей розплакалися: собака зібрався з силами і стрибнув просто до труни. Він вмостився поряд зі своїм мертвим господарем, наче намагаючись відчути його тепло ще раз, передає Need To Know.

Цей несамовитий момент зняли на відео. Глядачі не змогли стримати сліз: "Собаки все розуміють. Вони теж відчувають біль втрати", – пишуть у коментарях.

Собака на похороні господаря / Фото: скриншот з відео

Один з місцевих жителів зазначив, що пес зробив усе сам – йому ніхто не допомагав, але ніхто й не відштовхнув. Інші згадували схожі історії: "Я теж узяв собаку на похорон бабусі. Найгірше було чути, як вона завила від болю…".

Нагадаємо, українського собаку вдарили лопатою і залишили помирати у Великій Британії. Травма була настільки серйозною, що оголився мозок.

