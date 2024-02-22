Собака Байдена Командор 24 рази покусав співробітників Секретної служби США

Після кількох інцидентів із нападами на охоронців дворічну німецьку вівчарку президента США Джо Байдена Командора виселили з резиденції глави держави в жовтні минулого року.

Про це розповідає Тelegraph.

Один з інцидентів трапився в президентському пляжному будинку на пляжі Рехобот у штаті Делавер. Командор вкусив агента Секретної служби під час прогулянки.

Згідно зі звітом, укус спричинив серйозну відкриту рану, а агент втратив значну кількість крові і йому наклали аж шість швів. Без надання потерпілим медичної допомоги не обійшлися й понад 10 ідентичних інцидентів.

Командор — так звуть собаку — прибув до Білого дому 2021 року, коли ще був цуценям. Його подарував молодший брат Джо Байдена – Джеймс.

Він став другим собакою сім'ї президента, якого вигнали з Білого дому. Раніше така участь спіткала й Майора – німецьку вівчарку, яку Байдени взяли з притулку для тварин 2018 року. Цей улюбленець глави Білого дому також нападав на людей. У листопаді 2020 року президент навіть зламав ногу під час гри з Майором.

Байдени вважали, що некерована поведінка собаки була спровокована стресовою обстановкою в Білому домі. Зрештою пса відправили жити до друзів президента у Делавер.

Ще одна німецька вівчарка Байдена – Чемп – була більш слухняною. Вона померла 2021-го, тоді їй було вже 13 років.

Загалом домашні тварини є давньою традицією в Білому домі. Так, у Білла Клінтона улюбленцем був кіт. Барак Обама мав португальського водяного собаку на прізвисько Бо. Джон Квінсі Адамс і Бенджамін Гаррісон тримали алігаторів. Мартін Ван Бюрен – двох тигренят, а у Вільяма Генрі Харріса була корова.

В Авраама Лінкольна був великий звіринець: свиня, двоє кіз, пара собак, індичка і кінь. А в Теодора Рузвельта було більше 40 вихованців, зокрема змія, морські свинки, кілька собак і ящірка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як дворічна німецька вівчарка президента США Джо Байдена вкусила співробітницю секретної служби США, яка працює в президентській охороні. Це вже одинадцятий випадок від жовтня 2022 року, коли собака президента на когось нападає. Дружина президента Джилл Байден зауважила, що Білий дім може бути стресовим середовищем для домашніх тварин.

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