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В Італії собака ціною власного життя врятувала дворічного хлопчика від нападу вовка, який раптово забіг на подвір’я приватного будинку.

Про це повідомляє Need To Know.

Завдяки самовідданості домашньої улюблениці дитина залишилася неушкодженою, однак сама тварина загинула в сутичці з хижаком.

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Трагічний випадок стався в селищі Орбіччано поблизу міста Камайоре в італійській Тоскані.

40-річна Паула та 39-річний Томмазо саме готували барбекю біля свого будинку. У цей час їхній дворічний син грався в саду разом із сімейною собакою за окликом Дестіні.

Подвір’я не було огороджене.

За словами родини, несподівано з боку лісу вибіг великий вовк. За оцінками, самець важив приблизно 60–70 кілограмів.

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Хижак одразу кинувся в бік маленької дитини.

Семирічна Дестіні — дворняга, яку вважають поміссю швейцарської вівчарки та лабрадора вагою близько 22 кілограмів, — миттєво кинулася назустріч вовку.

Попри те, що господарі завжди вважали її полохливою, цього разу вона без страху закрила собою хлопчика та почала відганяти хижака.

Між твариною та вовком зав’язалася жорстока сутичка.

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Томмазо розповів журналістам: «Вона врятувала мене та мого сина. Вона завжди була боягузкою, яка гавкала на незнайомців, але в той момент вона була безстрашною».

Паула пригадує, що почула крики та вибігла надвір. Перед її очима вовк уже тримав Дестіні за горло та тягнув її до лісу.

Крізь сльози жінка сказала: «Він забрав її, наче вона була кроликом».

Подружжя кинулося навздогін, пробираючись крізь густі хащі. Під час пошуків вони отримали численні порізи та забої.

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Згодом Томмазо біля струмка знайшов тіло собаки. Проте вже сутеніло, а вовк залишався неподалік.

Побоюючись нового нападу, подружжя разом із сусідом вирішили повернутися додому й дочекатися світанку.

Коли родина повернулася наступного ранку, тіло Дестіні зникло. За припущеннями, його забрав той самий вовк або інші тварини зі зграї. На місці залишилися лише голова, хвіст і одна лапа.

Паула, Томмазо та собака Дестіні / © Jam Press

До нового будинку сім’я переїхала лише декілька місяців тому. Дестіні жила з ними сім років. Колись її знайшли покинутою у мішку ще маленьким цуценям і прихистили. Паула переконана, що саме відданість собаки врятувала життя її сина.

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«Якби не Дестіні, я не знаю, що сталося б з нашим хлопчиком — або з іншими дітьми поблизу».

Після трагедії місцева поліція провела перевірки через численні повідомлення про появу вовків біля житлових будинків у цьому районі.

Екологічні організації також попереджають, що популяція вовків у Тоскані зросла приблизно до тисячі особин, і закликають владу посилити заходи безпеки для мешканців сільських громад.

Нагадаємо, фермер три роки створював "броню" з шипами для овець, щоб захистити їх від вовків.

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