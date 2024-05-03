Собака має п'ять лап і дев'ять пальців: фото унікальної тварини, яку порівняли з єдинорогом

Собака, яка народилася з п'ятьма лапами і дев'ятьма пальцями, приголомшила рятувальників та ветеринарів.

Про це пише Mirror US.

Незвичайну тварину за окликом Белла передали до кампусу Гуманного товариства Вісконсіна (WHS) в Кеноші, де про її унікальну анатомію швидко заговорили в місті.

Права задня лапа Белли була незвично широкою, мала додаткові пальці і, здавалося, не мала стандартної будови. У свої шість місяців собака страждає на рідкісну вроджену ваду, відому як димелія, що означає дублювання певних кісток.

Собака з п'ятьма лапами Белла / Фото: Wisconsin Humane Society

Її рентгенівські знімки показали додаткову стегнову кістку, дві гомілкові кістки, дві малогомілкові кістки і дев'ять пальців на задній лапі – набагато більше, ніж зазвичай чотири або п'ять. Це робить Беллу рідкістю у світі ветеринарної медицини.

Собака з п'ятьма лапами Белла / Фото: Wisconsin Humane Society

Описуючи Беллу як "справжнього єдинорога як тілом, так і духом", WHS поділилася її історією та рентгенівськими знімками на своїй сторінці у Facebook. "Це перший випадок димелії, який ми спостерігаємо в історії нашої організації, і, наскільки ми можемо судити, це один з небагатьох задокументованих випадків димелії у собаки", - йдеться у повідомленні.

Після того, як історія Белли потрапила на Facebook, юзери активно її поширюють у Мережі. Один вражений користувач вигукнув: "Благословляю тебе, сонечко, сподіваюся, ти знайдеш свій вічний дім", в той час як інший передбачив: "Красива дівчинка! За нею, напевно, вишикується черга!".

Собака з п'ятьма лапами Белла / Фото: Wisconsin Humane Society

Ветеринарка Ненсі Вайс була приголомшена станом Белли: "Я ніколи не бачила нічого подібного у собаки. Її рентгенівські знімки досить незвичайні".

Команда WHS була настільки спантеличена побаченим, що вона запросила хірургічну бригаду, щоб отримати другу думку. Вони обмірковували ідею операції, навіть розглядали можливість відсікання кінцівки, але вирішили відмовитися від неї, оскільки Белла і так чудово почувається.

Собака з п'ятьма лапами Белла / Фото: Wisconsin Humane Society

Вони пильно наглядають за Беллою, а операцію проводять дуже обережно, щоб уникнути будь-яких неприємних сюрпризів. Гуманне товариство Вісконсіна розповіло про це: "Через надзвичайну рідкісність її стану наша ветеринарна команда проконсультувалася з зовнішнім спеціалістом. Розглядалися хірургічні підходи (зокрема ампутація), але існують ризики ускладнень, а наразі вона комфортно користується кінцівкою, тому рекомендація полягала в тому, щоб залишити лапу як є і продовжувати стежити за її комфортом. Її рухливість трохи обмежена, але вона любить ходити на прогулянки та бігати нашим ігровим майданчиком".

Собака з п'ятьма лапами Белла / Фото: Wisconsin Humane Society

Від 3 травня Белла доступна для усиновлення в кампусі WHS в Кеноші: "Зараз у нас море собак і цуценят, які шукають домівки, але Белла – особлива. Хто б не захотів усиновити це любляче цуценя-єдинорога?".

Нагадаємо, чорний собака став повністю білим через хворобу. У нього діагностували вітиліго.

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