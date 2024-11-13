Собака народила рідкісне зелене цуценя: який вигляд воно має (фото)

Жінка була шокована, коли одне з новонароджених цуценят народилося з рідкісним зеленим відтінком, отримавши ім'я Фіона на честь відомої принцеси-людожера зі "Шрека".

Про це пише What's The Jam.

57-річна Енніс Тулі зі штату Міссісіпі, США – горда власниця чотирьох собак, серед яких два пітбулі чихуахуа та два американські пітбулі.

3 листопада її американський пітбуль народила п'ятьох цуценят, причому одна з самиць виділялася зеленим відтінком. "Я одразу ж перевірила, і мені сказали, що це рідкісний стан, але він зовсім не шкідливий для неї", - розповіла Енніс в інтерв'ю.

У пітбуля народилося зелене цуценя / Фото: Jam Press/Annise Tooley

Вона зазначила, що хоча зелений колір часто зникає через декілька тижнів, іноді він тримається довше. Енніс захоплено розповіла про тварину: "Фіона дуже здорова і надзвичайно активна. А ще вона постійно шукає свою маму, а потім плаче, коли не може її знайти".

У пітбуля народилося зелене цуценя / Фото: Jam Press/Annise Tooley

Хоча Енніс хотіла б залишити собі все потомство, вона зізналася: "Але наразі ми не можемо собі цього дозволити. Ми збираємося продати їх усіх, крім Фіони, для неї я влаштовую лотерею".

Нагадаємо, подібним чином золотистий ретривер у Пенсаколі, штат Флорида, наробив галасу декілька місяців тому, коли народила лаймово-зелене цуценя. Власники намагалися змити забарвлення, перш ніж зрозуміли причину. Відтоді зелений колір шерсті цуценяти змінився на звичайний.

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