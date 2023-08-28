Його власниця збирала такі іграшки.

Власниця собаки в Китаї здивувалася після того, як лікарі виявили, що її улюблений французький бульдог проковтнув приголомшливі 11 гумових качок.

Про це пише nypost.com.

Жінка на ім'я Лю, вперше помітила, що щось не так, коли зникла її червона качечка, одна з декількох у її колекції.

Французький бульдог Лю / Фото: Guysnd/AsiaWire

Вона сказала, що часто отримує ці іграшки у подарунок під час купівлі напоїв. Швидко зрозумівши, хто винен у зникненні, вона негайно відвезла собаку до лікаря.

Але на неї чекав шок, коли ветеринари зробили рентген шлунка собаки і виявили на знімку щонайменше п'ять іграшок.

Під час огляду виявили на знімку щонайменше п'ять іграшок / Фото: Guysnd/AsiaWire

Потім собаку Лю терміново доставили до відділення невідкладної допомоги, де ветеринарам вдалося витягнути ще шість качок.

Французький бульдог / Фото: Guysnd/AsiaWire

Собака проковтнув 11 гумових качок / Фото: Guysnd/AsiaWire

Лікарі сказали власниці, що її бульдогу пощастило, що він залишився живим.

Нагадаємо, окупантам на фронт привезли коней із Башкирії замість вантажівок. Окупанти вихваляються, що тварини "задіяні в об'їзді позицій та безшумному перевезенні вантажів".

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