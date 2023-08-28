Його власниця збирала такі іграшки.
Власниця собаки в Китаї здивувалася після того, як лікарі виявили, що її улюблений французький бульдог проковтнув приголомшливі 11 гумових качок.
Про це пише nypost.com.
Жінка на ім'я Лю, вперше помітила, що щось не так, коли зникла її червона качечка, одна з декількох у її колекції.
Вона сказала, що часто отримує ці іграшки у подарунок під час купівлі напоїв. Швидко зрозумівши, хто винен у зникненні, вона негайно відвезла собаку до лікаря.
Але на неї чекав шок, коли ветеринари зробили рентген шлунка собаки і виявили на знімку щонайменше п'ять іграшок.
Потім собаку Лю терміново доставили до відділення невідкладної допомоги, де ветеринарам вдалося витягнути ще шість качок.
Лікарі сказали власниці, що її бульдогу пощастило, що він залишився живим.
Нагадаємо, окупантам на фронт привезли коней із Башкирії замість вантажівок. Окупанти вихваляються, що тварини "задіяні в об'їзді позицій та безшумному перевезенні вантажів".
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