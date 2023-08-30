Собака щоночі втікав з притулку для тварин до будинку для літніх людей: зворушлива історія

У Мічигані, США, пустотливий собака неодноразово втікав з місцевого притулку для тварин, щоб пробратися до сусіднього будинку для літніх людей.

Про це пише Detroit Free Press.

Скаут переліз через декілька високих парканів і перетнув шосе глибокої ночі, поки не заблукав до медичного закладу Беллера в Медоу-Брук через автоматичні двері. Пес влаштувався на вечір на їхньому шкіряному диванчику у вестибюлі.

Скаут / Фото: Detroit Free Press

Наступного ранку медсестра натрапила на бездомного собаку і зателефонувала до служби з контролю за тваринами округу Антрім. Попри те, що шериф забрав Скаута, наступної ночі собака знову повернувся назад. І так відбувалося по колу декілька ночей підряд.

Саме тоді адміністраторка Марна Робертсон вирішила залишити чотирилапого.

"Я людина, яка дивиться на зовнішні ознаки, і якщо так має бути, то так і має бути. Він зробив це один раз, двічі, тричі, і, очевидно, слід звернути на це увагу. І я запитала персонал: "Ну, він хоче бути тут. Хто-небудь хотів би мати собаку?" - сказала вона.

Скаут та Марна Робертсон / Фото: Detroit Free Press

Мешканці будинку, багато з яких страждають на недоумство, невиліковні захворювання або нікому про них подбати, були в захопленні від того, що собака був поруч. Він зробив умови більш схожими на дім.

"Коли ви вдома, у вас є домашні тварини, а тут їх не буде", - сказала 49-річна Ронда Томчак, помічниця з адміністративних питань. "Коли поряд є собака, почуваєшся як удома".

Скаут / Фото: Detroit Free Press

Скауту довіряють повну свободу дій і його можна зустріти тим, хто блукає коридорами і робить обходи. Він навіть навчився відчиняти двері лапою і дізнаватися, які пенсіонери будуть підносити йому частування.

Скаут / Фото: Detroit Free Press

Крім його любові до ласощів, ніхто нічого не знає про Скаута. До речі, так його назвали через сліди від гранул на морді. Все, що відомо, це те, що він народився в сім'ї, де жорстоко поводилися, і приїхав зляканим. Він обережно ходить будинком і лякається, коли чує брязкіт ключів або гучні звуки.

Скаут / Фото: Detroit Free Press

Персонал будинку для літніх людей вважає, що Скаута заманило "безпечне середовище" в Медоу-Брук.

"У нього безперечно є схильність до старших. Він дуже добре розуміє, що їм потрібно, особливо нашому вразливому населенню", — пояснила Робертсон. "Якщо в них недоумство або вони вмирають, він це знає, і він піде, буде з ними і втішить їх. Мабуть він просто відчув, що йому треба бути тут".

Скаут / Фото: Detroit Free Press

Нагадаємо, найвищому собаці у світі Зевсу ампутують лапу через рак. Також, скоріше за все, йому доведеться пройти променеву та хіміотерапію.

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