Собака щодня влаштовує сюрпризи своїй господині: кумедне відео підкорило Мережу

Домашні улюбленці вміють влаштовувати «сюрпризи» своїм господарям, аби урізноманітнити їхнє повсякденне життя. Проте шарпей Луна винайшла новий ритуал — щоранку лякати свою власницю.

Про це розповіла господиня собаки в одному зі своїх відео у соцмережі TikTok.

За словами жінки, Луна щоранку ховається за рогом сходів, та очікує коли її господиня почне спускатися вниз, визираючи із-за рогу.

Коли собаці вдається побачити свою власницю унизу — вона радісно вистрибує, аби «налякати». Господиня знає про цей ритуал, але щоразу вдає, що злякалась. Це приносить Луні справжнє задоволення від гри.

«POV: ваш собака вистрибує, щоб налякати щоразу, коли ви спускаєтеся вниз» — так підписала своє відео власниця шарпея.

Своєрідне шоу від Луни стало дуже популярним та завоювало увагу мільйонів користувачів соцмереж.

За словами жінки, ці короткі, але щирі моменти роблять її день яскравішим та є чудовим способом впоратися зі стресом. Вона зізналася, що ця гра стала для неї особливим ритуалом.

«Я віддала б усе, аби зберегти це назавжди», — додала вона.

За кілька днів після публікації відео із «лякалкою» від шарпея набрало понад 4,4 мільйона переглядів.

У коментарях користувачі висловлюють своє захоплення Луною, порівнюючи її із маленькою дитиною та зазначають що собака — маленька пустунка.

