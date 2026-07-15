Собака спалив будинок майже вщент: несподівана причина фатальної пожежі

Пожежа / © Associated Press

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У штаті Меріленд (США) сімейний будинок майже повністю згорів після того, як собака випадково увімкнув кухонний тостер. Пожежа забрала життя трьох домашніх тварин, а збитки від вогню та знищеного майна оцінили у 200 тисяч доларів.

Про це повідомило видання Daily Star.

Як розповіли у пожежній службі Абінгдона, займання сталося минулої п’ятниці близько 17:30 у будинку на Фоксглов Корт. На той момент господарів удома не було, тому люди не постраждали.

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До приїзду рятувальників сусіди встигли винести з палаючої оселі двох собак — Бо та Адді. Пожежу вдалося загасити приблизно за 20 хвилин, однак за цей час полум’я, дим, кіптява та вода завдали будинку значних пошкоджень.

Попри це, врятувати всіх домашніх улюбленців не вдалося. Під час пожежі загинули собака Дакота та двоє котів.

Розслідування показало, що причиною займання став нещасний випадок. Один із собак застрибнув на кухонну стільницю і випадково ввімкнув тостер. Поруч із ним лежали легкозаймисті предмети, через що вогонь швидко перекинувся на кухню, а потім охопив увесь будинок.

Момент виникнення пожежі зафіксувала камера домашньої системи відеоспостереження Ring. На записі видно, як пес обстежує стільницю та торкається лапами різних предметів незадовго до появи полум’я. Після перевірки заступники пожежного інспектора штату офіційно класифікували інцидент як трагічний нещасний випадок.

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Цікаво, що саме собака, який випадково активував тостер, вижив. Його разом з іншим псом сусіди змогли врятувати ще до прибуття пожежників.

Після гасіння пожежі рятувальники також виявили живим домашнього бородату агаму. Рептилію доставили до ветеринарної клініки, де вона провела добу у відділенні інтенсивної терапії.

За попередніми підрахунками, сам будинок зазнав збитків приблизно на 150 тисяч доларів, ще близько 50 тисяч доларів становить вартість знищених речей і майна.

У пожежній службі зазначили, що подібні випадки трапляються не так уже й рідко. За інформацією Американського Червоного Хреста, домашні тварини щороку стають причиною приблизно тисячі пожеж у житлових будинках США. Найчастіше це стається через випадкове ввімкнення плити або перекидання обігрівачів. Крім того, щороку під час пожеж у країні гинуть близько 40 тисяч домашніх тварин.

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Нагадаємо, після звичайного побачення із вечерею життя американки кардинально змінилося. Небезпечна бактеріальна інфекція призвела до десятків операцій, втрати частини тканин і тривалої реабілітації.

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