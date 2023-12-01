Собака спричинив фурор у Мережі, копіюючи італійський акцент своєї господарки – відео

Собака, який гавкає з "італійським акцентом", який звучить так само, як і у його господарки, наробив галасу в Мережі.

Користувачка TikTok на ім'я Антонія записала на відео як її хаскі Аарон гавкає їй у відповідь. У ролику пес експресивно імітує говір своєї власниці.

Публікація із кумедним чотирилапим зібрала понад 7 млн переглядів та тисячі коментарів.

Чому хаскі звучить італійською?!

Я щойно подивився і виявив, що собаки можуть мати регіональні акценти. Отже, цей собака не просто звучить італійською. Це італійська!

Одна людина припустила, що Аарон просив у власника його габагул. Габагул, часто званий капікола, італійською означає м'ясне асорті або просто м'ясо.

"Де габагул???!!!" - прокоментувала людина.

Це відео є одним із багатьох кумедних кліпів, опублікованих в акаунті Аарона, який спричиняє у користувачів TikTok істерику своїм гавкотом.

Нагадаємо, найтитулованіший в Україні пес Карбон потрапив до національного реєстру рекордів. У свої чотири роки він здобув аж 35 найпрестижніших титулів у двох десятках країн світу.

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