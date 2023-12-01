Собака спричинив фурор у Мережі, копіюючи італійський акцент своєї господарки – відео

Він активно підтримує діалоги зі своєю власницею.
Собака, який гавкає з "італійським акцентом", який звучить так само, як і у його господарки, наробив галасу в Мережі.
Користувачка TikTok на ім'я Антонія записала на відео як її хаскі Аарон гавкає їй у відповідь. У ролику пес експресивно імітує говір своєї власниці.
Публікація із кумедним чотирилапим зібрала понад 7 млн переглядів та тисячі коментарів.
@aaronthehusky_ Ai commenti negativi “ ma che vuo?”#tiktoklover #tiktok #huskysiberianotiktok #husky #siberianhusky #husky #myhusky #viralvideo #tiktok ♬ suono originale - Antonia
- Чому хаскі звучить італійською?!
- Я щойно подивився і виявив, що собаки можуть мати регіональні акценти. Отже, цей собака не просто звучить італійською. Це італійська!
Одна людина припустила, що Аарон просив у власника його габагул. Габагул, часто званий капікола, італійською означає м'ясне асорті або просто м'ясо.
"Де габагул???!!!" - прокоментувала людина.
Це відео є одним із багатьох кумедних кліпів, опублікованих в акаунті Аарона, який спричиняє у користувачів TikTok істерику своїм гавкотом.
@aaronthehusky_ Risposta a @SIMONA Stiamo lavorando sui suoni A voi i commenti e altre idee #tiktoklover #siberianhusky #huskysiberianotiktok #meandyou #viralvideo #funnydog #perteee #tiktok ♬ suono originale - Antonia
Нагадаємо, найтитулованіший в Україні пес Карбон потрапив до національного реєстру рекордів. У свої чотири роки він здобув аж 35 найпрестижніших титулів у двох десятках країн світу.
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