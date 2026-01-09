Собака спричинив пожежу в будинку, погризши нагріту рукавичку

Реклама

Попередження для власників домашніх тварин з’явилося після того, як у Канаді собака випадково спровокував пожежу, погризши рукавичку з літій-іонним акумулятором.

Про це пише Need To Know.

Камера для спостереження за домашніми тваринами зафіксувала момент, коли пес бавився рукавичкою на дивані, а потім злякався, коли вона почала диміти.

Реклама

Собака відскочив, а рукавичка продовжувала виділяти дим, перш ніж загорілась. Полум’я швидко розповсюдилося, підпаливши диван.

На місце викликали пожежників, які, на щастя, оперативно загасили вогонь і врятували собаку.

Відео з інцидентом стало вірусним у соцмережах і зібрало понад 1,6 мільйона переглядів.

Інцидент стався 8 січня в будинку в Орлеані, Оттава, куди прибули пожежники.

Реклама

Представник пожежної служби попередив: «Пошкоджені літій-іонні батареї можуть спричинити пожежу. Зберігайте пристрої, що працюють на батареях, у безпечному місці, тримайте їх подалі від домашніх тварин і дітей, і припиніть використання будь-яких батарей, які мають ознаки пошкодження, здуття або перегріву».

Нагадаємо, п’ять ознак, що собака розчарований, та як цього уникнути.