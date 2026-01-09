ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Собака на дивані

Собака на дивані / © скриншот

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв
Собака на дивані

Собака спричинив пожежу в будинку, погризши нагріту рукавичку

Пожежа була швидко ліквідована пожежниками, а відео інциденту стало вірусним у соцмережах, набравши понад 1,6 мільйона переглядів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Попередження для власників домашніх тварин з’явилося після того, як у Канаді собака випадково спровокував пожежу, погризши рукавичку з літій-іонним акумулятором.

Про це пише Need To Know.

Камера для спостереження за домашніми тваринами зафіксувала момент, коли пес бавився рукавичкою на дивані, а потім злякався, коли вона почала диміти.

Собака відскочив, а рукавичка продовжувала виділяти дим, перш ніж загорілась. Полум’я швидко розповсюдилося, підпаливши диван.

На місце викликали пожежників, які, на щастя, оперативно загасили вогонь і врятували собаку.

Відео з інцидентом стало вірусним у соцмережах і зібрало понад 1,6 мільйона переглядів.

Інцидент стався 8 січня в будинку в Орлеані, Оттава, куди прибули пожежники.

Представник пожежної служби попередив: «Пошкоджені літій-іонні батареї можуть спричинити пожежу. Зберігайте пристрої, що працюють на батареях, у безпечному місці, тримайте їх подалі від домашніх тварин і дітей, і припиніть використання будь-яких батарей, які мають ознаки пошкодження, здуття або перегріву».

Нагадаємо, п’ять ознак, що собака розчарований, та як цього уникнути.

Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie