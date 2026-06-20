Собака спить догори лапами: ветеринари пояснили, про що говорить ця поза

Собака спить догори лапами

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Якщо собака часто спить на спині з піднятими догори лапами, це не випадковість і не просто кумедна звичка. За словами ветеринара Тревіса Макдермотта з ветеринарної лікарні Дуранго в Лас-Вегасі, така поза може свідчити про бажання тварини охолодитися, відчуття безпеки або ж просто про те, що їй так зручно.

Про це повідомило видання Daily paws.

Ветеринарний лікар Тревіс Макдермотт із ветеринарної лікарні Дуранго в Лас-Вегасі зазначає, що найчастіше собаки перевертаються на спину під час сну, щоб охолодитися. За його словами, тварини обмінюються теплом через лапи, тому таке положення допомагає їм легше регулювати температуру тіла.

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У собак значно менше потових залоз, ніж у людей. Більшість із них зосереджена саме на лапах, тому через них відбувається виділення поту. Крім того, шерсть на животі зазвичай тонша, ніж на інших ділянках тіла. Коли собака лежить на спині, нижня частина тіла залишається відкритою для повітря, що також сприяє охолодженню.

«Не варто хвилюватися, якщо у них висунутий язик і вони швидко дихають, адже саме таким чином собаки регулюють температуру тіла та охолоджуються», — йдеться в статті.

Фахівець додає, що така поза може свідчити про те, що тварина почувається комфортно та безпечно. Сон на спині вважається доволі вразливим положенням, тому собаки зазвичай обирають його лише тоді, коли довіряють своєму оточенню та не відчувають загрози.

Водночас ветеринар наголошує, що це не означає, ніби кожен собака, який лежить животом догори, хоче, щоб його гладили або чухали по животу.

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Ще одна причина може бути доволі простою — собаці так зручно. Дорослі тварини в середньому сплять близько 11 годин на добу, а цуценята можуть проводити уві сні до 18 годин. Тому протягом відпочинку вони часто змінюють положення та обирають ті пози, які здаються їм найкомфортнішими.

При цьому відсутність звички спати на спині не вважається ознакою проблем зі здоров’ям. За словами Макдермотта, на вибір пози для сну можуть впливати вік тварини або інші чинники. Якщо ж власник має сумніви щодо самопочуття улюбленця, ветеринар радить звернутися до фахівця для консультації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому собаки часто виляють хвостом, тоді як коти роблять це значно рідше.

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