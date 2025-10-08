Чому собака спить на вашому одязі / © Credits

Багато власників собак помічають, що їхні улюбленці часто залишають своє місце і лягають просто на речі господаря. За словами ветеринара Марка дос Анжоса, це звична поведінка, яка має цілком природне пояснення.

Про це повідомило видання Paradepets.

Запах людини діє на собаку заспокійливо і створює відчуття безпеки. Завдяки надзвичайно розвиненому нюху — у бігля близько 250 мільйонів нюхових рецепторів, а в бладгаунда майже 300 мільйонів (для порівняння, у людини лише близько п’яти мільйонів) — тварини можуть розрізняти запах кожного члена сім’ї.

Анжос зазначає, що більшість науковців погоджуються: собаки лягають на одяг господаря, щоб заспокоїтися. Коли в домі з’являються нові запахи чи звуки, тварина шукає речі, які нагадують їй про власника. Знайомий аромат допомагає розслабитися і відчути, що господар поруч.

Іноді, додає ветеринар, пес просто обирає зручне місце для відпочинку. Він додав, що для того, щоб одяг став ще комфортнішим для собаки, достатньо просто його носити. Навіть запах поту для нього — це знайомий і приємний аромат.

Фахівець підкреслює, що в цьому немає нічого шкідливого, єдиний виняток — рідкісні випадки алергії, які зазвичай не потребують серйозного лікування.

Утім, якщо пес починає нервувати, ветеринар радить звернути увагу на емоційний стан господаря. За словами Анжоса, собаки здатні вловлювати запахи стресу і тривоги, і це може передаватися тварині. У таких випадках варто прибирати робочий або спортивний одяг до кошика для прання, щоб пес не контактував із цими запахами.

