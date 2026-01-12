Собака та кошеня залишились самі вдома: прихована камера зняла їхні розваги

Кіт та собака / © Associated Press

Реклама

Власниця кошеняти та собаки показала розваги тварин, коли господарів немає вдома.

Про це пише wamiz.co.uk.

На відео видно, як собака та кіт відпочивають на ліжку господині.

Реклама

Але замість того, щоб мирно дрімати, кошеня вирішує потурбувати свого друга. Здивований, собака відскакує назад і дивиться на маленького котика.

Двоє швидко починають гратися разом.

Власниця тварин поспішила пояснити своїм підписникам, що її вихованці перебувають під наглядом «99% часу». Вона додала, що це відео — «короткий кліп, знятий, коли я виконувала роботу, і він не відображає годин тренувань та виховання, які я в них вкладаю».

Нагадаємо, жінка показала ветеринару свого кота і він був шокований, коли дізнався про вік тварини.