ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
1 хв

Собака та кошеня залишились самі вдома: прихована камера зняла їхні розваги

Власниця тварин показала, як розважаються її домашні улюбленці, коли залишаються разом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кіт та собака

Кіт та собака / © Associated Press

Власниця кошеняти та собаки показала розваги тварин, коли господарів немає вдома.

Про це пише wamiz.co.uk.

На відео видно, як собака та кіт відпочивають на ліжку господині.

Але замість того, щоб мирно дрімати, кошеня вирішує потурбувати свого друга. Здивований, собака відскакує назад і дивиться на маленького котика.

Двоє швидко починають гратися разом.

Власниця тварин поспішила пояснити своїм підписникам, що її вихованці перебувають під наглядом «99% часу». Вона додала, що це відео — «короткий кліп, знятий, коли я виконувала роботу, і він не відображає годин тренувань та виховання, які я в них вкладаю».

Нагадаємо, жінка показала ветеринару свого кота і він був шокований, коли дізнався про вік тварини.

Дата публікації
Кількість переглядів
344
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie