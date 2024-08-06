Собака об'ївся канабісом: "Поводився так, ніби пішов до фей" (фото)

Власник собаки виступив з попередженням після того, як його собака випадково з'їв канабіс під час прогулянки пляжем — і в результаті "обкурився".

Про це пише New York Post.

59-річний Стівен Девідсон сказав, що пес Оскар почав дивно поводитися після їхньої звичайної прогулянки в Ширнесі, Велика Британія, у суботу, 27 липня.

Вест-гайленд-тер'єр, який зазвичай "велелюбний і прилипливий", став млявим і "пішов до фей". Восьмирічний Оскар також припинив пити воду, що змусило стурбованого Стівена побоюватися, що домашній вихованець "міг зневоднитися та померти".

Стівен зателефонував черговому ветеринару і повіз Оскара на огляд, де було виявлено, що пухнастий вжив наркотик класу B.

Стівен сказав: "Вони щось вставили йому в горло, щоб перевірити, чи він захлинеться одразу, але він цього не зробив — була затримка. Ось тоді вони сказали, що його накачали наркотиками".

Собака випадково наївся канабісу / Фото: SWNS

Повідомляється, що ознаки інтоксикації у собак можуть проявитися через 30-90 хвилин після вживання канабісу. Ефекти можуть містити нетримання сечі, розширені зіниці, уповільнення серцевого ритму та відсутній погляд. Собаки також можуть відчувати "реакцію переляку", коли вони здаються сонними і починають падати, але раптово набувають рівноваги.

Щоб вивести канабіс із організму, Оскарові довелося залишитися на ніч у ветеринара, де йому поставили крапельницю та дали вугілля. Відтоді він повністю одужав і знову із задоволенням перевертається на живіт, щоб його погладили.

Але лікування, яке отримав маленький білий тер'єр, призвело до величезного рахунку. Стівену довелося заплатити понад 900 фунтів стерлінгів за догляд у неробочий час, хоча він вважає, що зможе повернути цю суму за страховкою для домашніх тварин.

Собака випадково наївся канабісу / Фото: SWNS

Його більше турбує, де він тепер вигулюватиме Оскара, оскільки він побоюється брати його назад на набережну, яка розташована всього за 20 хвилин від його будинку. Стівен сказав: "У цьому місті все так погано. Люди просто курять його абияк, а потім кидають на землю".

59-річний чоловік каже, що врешті-решт повернеться на своє звичайне місце для вигулу собак, але висловився, щоб попередити інших власників, на що слід звернути увагу. Він сказав: "Я просто хочу, щоб люди були особливо обережні з тим, що підхоплюють їхні собаки, і усвідомлювали будь-які небезпеки під час вигулу".

Стівен також хоче, щоб власники зверталися за допомогою якнайшвидше, якщо їхні цуценята почнуть поводитися дивно.

Нагадаємо, у Німеччині поліція повернула студенту викрадений горщик із марихуаною. Раніше поліція відбирала рослини у поціновувачів канабісу, але сьогодні все інакше.

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