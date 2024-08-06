Собака об'ївся канабісом: "Поводився так, ніби пішов до фей" (фото)

Його "відкачували" цілу ніч.
Власник собаки виступив з попередженням після того, як його собака випадково з'їв канабіс під час прогулянки пляжем — і в результаті "обкурився".
Про це пише New York Post.
59-річний Стівен Девідсон сказав, що пес Оскар почав дивно поводитися після їхньої звичайної прогулянки в Ширнесі, Велика Британія, у суботу, 27 липня.
Вест-гайленд-тер'єр, який зазвичай "велелюбний і прилипливий", став млявим і "пішов до фей". Восьмирічний Оскар також припинив пити воду, що змусило стурбованого Стівена побоюватися, що домашній вихованець "міг зневоднитися та померти".
Стівен зателефонував черговому ветеринару і повіз Оскара на огляд, де було виявлено, що пухнастий вжив наркотик класу B.
Стівен сказав: "Вони щось вставили йому в горло, щоб перевірити, чи він захлинеться одразу, але він цього не зробив — була затримка. Ось тоді вони сказали, що його накачали наркотиками".
Повідомляється, що ознаки інтоксикації у собак можуть проявитися через 30-90 хвилин після вживання канабісу. Ефекти можуть містити нетримання сечі, розширені зіниці, уповільнення серцевого ритму та відсутній погляд. Собаки також можуть відчувати "реакцію переляку", коли вони здаються сонними і починають падати, але раптово набувають рівноваги.
Щоб вивести канабіс із організму, Оскарові довелося залишитися на ніч у ветеринара, де йому поставили крапельницю та дали вугілля. Відтоді він повністю одужав і знову із задоволенням перевертається на живіт, щоб його погладили.
Але лікування, яке отримав маленький білий тер'єр, призвело до величезного рахунку. Стівену довелося заплатити понад 900 фунтів стерлінгів за догляд у неробочий час, хоча він вважає, що зможе повернути цю суму за страховкою для домашніх тварин.
Його більше турбує, де він тепер вигулюватиме Оскара, оскільки він побоюється брати його назад на набережну, яка розташована всього за 20 хвилин від його будинку. Стівен сказав: "У цьому місті все так погано. Люди просто курять його абияк, а потім кидають на землю".
59-річний чоловік каже, що врешті-решт повернеться на своє звичайне місце для вигулу собак, але висловився, щоб попередити інших власників, на що слід звернути увагу. Він сказав: "Я просто хочу, щоб люди були особливо обережні з тим, що підхоплюють їхні собаки, і усвідомлювали будь-які небезпеки під час вигулу".
Стівен також хоче, щоб власники зверталися за допомогою якнайшвидше, якщо їхні цуценята почнуть поводитися дивно.
Нагадаємо, у Німеччині поліція повернула студенту викрадений горщик із марихуаною. Раніше поліція відбирала рослини у поціновувачів канабісу, але сьогодні все інакше.
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