Собака вперше в історії отримав нагороду за акторську гру: подробиці

Пес Інді / © iflscience.com

Реклама

Вперше в історії офіційну нагороду за акторську майстерність отримав собака. Ретривер на прізвисько Інді став лауреатом премії «Астра» за найкращу роль у фільмі жахів.

Про це повідомляє видання IFLScience.

Тріумф Інді принесла участь у стрічці 2025 року «Хороший хлопчик» (Good Boy). За сценарієм, пес бореться з надприродними силами, щоб захистити свого господаря.

Реклама

Гру Інді оцінили настільки високо, що його назвали «одним із найемоційніших акторів свого покоління — незалежно від виду». Отримана ним премія «Астра» у категорії фільмів жахів або трилерів стала першим випадком визнання акторського таланту тварини на такому рівні.

Режисером стрічки виступив Бен Леонберг, який і є власником Інді. За його словами, коли вони з дружиною-продюсером Карі Фішер у 2017 році брали цуценя в родину, то не планували робити з нього кінозірку.

«За три роки зйомок Інді жодного разу не знадобилися грим і зачіска», — жартує Леонберг.

Він додав, що пес, здається, зовсім не постарів за цей час.

Реклама

Інді належить до породи новошотландський ретривер (або «толлер»). Цю породу виводили для полювання на качок, тому вони відрізняються високим інтелектом, активністю та здатністю до тісної співпраці з людиною. Саме ці якості — розум та легкість у дресуванні — стали ключовими для успішних зйомок. Інді не просто виконував команди, а щиро насолоджувався «роботою».

Як тварини знімаються у кіно

Хоча Інді демонструє природний талант, експерти зазначають, що робота тварин у кадрі — це результат складної підготовки. Зазвичай кіновиробництво вимагає залучення професійних дресувальників.

Фахівець із захоплення рухів Чаба Кеварі пояснює, що підготовка тварини до зйомок триває від 2 до 3 місяців. За цей час чотирилапі актори звикають до камер, маркерів на тілі та вчаться рухатися природно в умовах знімального майданчика.

Науковці ж наголошують, що успіх Інді не є виключно заслугою породи. Дослідження 2022 року підтверджують: хоча генетика впливає на схильність до слухняності, вирішальну роль відіграють виховання, середовище та індивідуальні особливості тварини.

Реклама

Нагадаємо, в австрійському місті Енс домашній собака, злякавшись вибуху петарди, втік з подвір’я та спровокував масштабну рятувальну операцію. Тварина понад чотири години бігла через місто, перетнула міст через Дунай і вибігла на федеральну трасу в напрямку Лінца, подолавши близько 12 кілометрів.

Через небезпеку поліція була змушена обмежити рух транспорту. Зрештою собаку впіймали в Маутгаузені та повернули власниці.