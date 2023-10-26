Собака врятував підлітка від смертельного інсульту: що він зробив (фото)

17-річний хлопець, який переніс тяжкий інсульт, вижив і розповів цю історію завдяки своєму собаці-героєві.

Про це пише People.

Аманду і Дейнса Таннерів, що живуть у місті Спрінг, штат Техас, США, розбудив однорічний бордер-коллі близько 5-ї ранку 26 серпня. Спочатку вони проігнорували Акселя, думаючи, що він просто хоче, щоб його випустили на вулицю.

"Він мацав мене сильніше, ніж зазвичай, щоб змусити мене рухатися", - розповіла 44-річна Аманда.

Аксель / Фото: people.com

Собака продовжував намагатися розбудити пару, тому Дейнс підвівся з ліжка, щоб випустити його. Але замість того, щоб вийти на вулицю, Аксель підійшов просто до дверей іншої спальні і відмовився рухатися.

Дейнс відчинив двері і виявив свого пасинка Габріеля Сільву, у якого стався інсульт: він невиразно вимовляв слова і не міг поворухнути правим боком тіла.

"Аксель завжди був дуже інтуїтивним. Він може визначити, коли щось не так, наприклад, якщо ми почуваємося пригніченими або напруженими, і робить все можливе, щоб вирішити проблему, - розповів Сільва. - Того ранку він, мабуть, відчув, що мені потрібна допомога, тому розбудив того, хто міг допомогти".

Габріель Сільва та Аксель / Фото: people.com

Сільву терміново доставили до відділення невідкладної допомоги, потім перевели до медичного центру, де йому надав спеціалізовану допомогу доктор Сабіх Еффенді, нейрохірург та фахівець із інсультів у лікарні.

"Сільва навчається в середній школі і грає у футбол", — сказала його шокована мама. — І я така: що щойно сталося? Ціле життя планування, і тепер все має інакший вигляд. Нам би не спало на думку зайти до кімнати Габріеля і розбудити його. Він підліток. Був суботній ранок. Ми лягли спати пізно. Ми не збиралися йти туди раніше, ніж в обід", — додала Аманда.

Габріель Сільва / Фото: people.com

На той час, як Еффенді побачив Сільву, він втратив будь-яку здатність говорити, а його права рука була надзвичайно слабка. За даними клініки Майо, старшокласник пройшов церебральну ангіограму, і лікар виявив, що у нього розшарування артерії – невідкладний стан, який виникає, коли у слизовій оболонці артерії утворюється розрив. Розшарування артерії спричинило ішемічний інсульт, який виникає у разі закупорювання кровоносної судини, що забезпечує кров'ю мозок. На цей тип інсульту припадає 87% всіх інсультів.

Сільві дали препарати, що розріджують кров, щоб якнайшвидше відновити приплив крові до мозку. Лікарі заявили, що, якби він звернувся по медичну допомогу пізніше, він був би "нездатний вести активне життя".

Габріель Сільва та Аксель / Фото: people.com

Еффенді сказав, що Аксель зіграв "величезну" роль у порятунку Сільви від цієї точки.

"Під час ішемічного інсульту кожну хвилину губляться мільйони нейронів, що зрештою впливає на мовлення і рух і може навіть призвести до смерті", - сказав лікар. "Якби сімейний собака не попередив батьків Габріеля, і якби батьки Габріеля не визначили його симптоми як симптоми інсульту, час лікування міг би бути серйозно відкладений, що призвело б до зовсім іншого результату для Габріеля. Натомість він гуляє, розмовляє і з нетерпінням чекає закінчення останнього року навчання в середній школі".

Сільва провів тиждень у лікарні, перш ніж його перевели до реабілітаційного центру TIRR Memorial Hermann, де він пройшов фізіотерапію, трудотерапію та логопедію. Зараз він перебуває в процесі одужання в амбулаторному лікуванні та покладає великі надії на повернення до школи та футболу протягом декількох тижнів.

Габріель Сільва на реабілітації / Фото: people.com

Щодо Акселя, то хоробрий пес не відходить від Сільви — і Аманда хоче зробити йому мінімедаль пошани, щоб надіти її на нашийник.

"Тепер йому доручено всюди слідувати за Габріелем. Тепер він більше спить із Габріелем, двері його кімнати відчинені, тому він може заходити і виходити. Він завжди був дуже чутливий до всього та до емоцій кожного будинку", — розповіла вона Today.

Нагадаємо, в Україні вперше провели операцію з пересадки одночасно серця та легень. Операція була успішна і пацієнтка зараз перебуває у стабільному стані.

Читайте також: