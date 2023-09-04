Собака втік з дому і пішов на концерт Metallica: подробиці курйозної історії та фото

Його два дні шукали господарі.
У США собака втік з дому і потрапив на концерт культового гурту Metallica.
Про це пише Mirror.
Господарка хаскі за окликом Сторм, Арізбет Хуртадо почала панікувати, коли виявила, що її улюблениця зникла. 23-річна адміністраторка стоматологічного кабінету три години їздила околицями міста у пошуках, але це було безрезультатно.
Наступного дня дівчина з батьками знову вирушила на пошуки, що також не завершилося успіхом. Потім тітка запропонувала розмістити оголошення про зникнення у Мережі.
Як виявилося, Сторм насолоджувалася концертом Metallica на стадіоні Софі в Інглвуді, Каліфорнія. Пухнаста сиділа на місці та слухала, висолопивши язика.
Спершу волонтери The Animal Hope & Wellness Foundation подумали, що Сторм кинули на стадіоні і вона потребувала термінового влаштування до нової сім'ї. Собаку повезли до ветеринара і стерилізували. Потім господарів таки знайшли.
Разом із твариною Арізбет отримала чек на суму 200 доларів за стерилізацію.
Тепер родина ретельно стежить за улюбленицею, щоб вона більше не виходила і не потрапляла на будь-які інші музичні концерти.
"Ми сміялися, ми подумали: "Чорт, як вона зайшла? Вона буквально на концерті". Раніше цікавість до Metallica вона не проявляла, але мої батьки завжди вмикають гучну музику на задньому дворі, тому вона повністю звикла і любить її", - поділилася жінка.
Нагадаємо, у Литві ведмідь відчайдушно намагався перетнути білоруський кордон. Припускають, що тварина могла знайти обхідний шлях.
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