Відвідувачі 27-ї Азіатської виставки домашніх тварин у Шанхаї, Китай, були приголомшені, коли побачили мексиканського безшерстого собаку з величезним кольоровим татуюванням на всій спині. Незвичайне видовище спричинило хвилю обурення у соцмережах і запустило гарячі дискусії про жорстокість щодо тварин.

Про це пише Oddity Central.

Фотографії тварини з тату у стилі якудза блискавично розлетілися китайськими соцмережами. На знімках видно, що спина собаки повністю вкрита складним малюнком із зображенням дракона, тіло якого розтягується аж до верхніх частин лап. На додачу до цього власник «прикрасив» улюбленця масивним золотим ланцюгом і навіть одягнув на лапу годинник.

За повідомленнями ЗМІ, господар гордо заявив, що татуювання — справжнє, а собака «не відчував болю» завдяки високій толерантності до дискомфорту. Ба більше, він нібито пропонував зробити аналогічні татуювання й іншим власникам тварин просто на виставці, озвучивши ціну — 2000–3000 юанів (приблизно 280–420 доларів).

Собака з тату / © скриншот

Такі слова лише підігріли гнів захисників тварин. Багато хто вимагав пояснень від організаторів, чи знали вони про участь «татуйованого собаки» і чи погоджувалися на подібний перформанс як частину шоу.

Собака з тату / © скриншот

Експерти наголошують: незалежно від того, як це подає власник, татуювання не може бути «безболісним і безпечним» для тварини. Шкіра собак значно тонша за людську, а нервові закінчення розташовані щільніше, тож процедура спричиняє сильний біль.

«Тонкі ділянки, як-от зап’ястя, особливо болючі. Там мало м’язів і жиру, тому будь-який прокол голкою відчувається різкіше», — пояснив один із тату-майстрів.

Інцидент перетворився на справжній скандал, адже він відкрив ширшу дискусію: наскільки допустимим є використання тварин для шоу та чи повинні організатори виставок ретельніше контролювати учасників.

