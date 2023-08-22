Собака з'їв паспорт господаря за тиждень до весілля: чим усе закінчилося (відео)

У Бостоні, США, собака з'їв паспорт господаря за тиждень до його весілля.

Про це повідомляє WCVB.

Донато Фраттаролі та його наречена Магда Мазрі вирушили до мерії, щоб заповнити форму про намір одружитися напередодні запланованого на 31 серпня весілля в Італії.

За декілька годин вони повернулися додому і виявили, що їхній собака Чикі зжував паспорт Донато, а до їхнього рейсу залишалося трохи більше тижня.

"Наш дуже милий 1,5-річний золотистий ретрівер вирішив, що, можливо, не хоче, щоб ми виїжджали, щоб одружитися. Тому вона застрибнула на стіл і вирішила, що мій паспорт — це нова іграшка, з якою можна погратися", — сказав Фраттаролі.

Паспорт Донато / Фото: скриншот з відео

Наречені хутко звернулися за допомогою до конгресмена та сенатора. Вони пообіцяли прискорити процес. У результаті, чоловікові вдалося записатися на екстрену зустріч у Бостонському паспортному управлінні.

"Наближається найважливіший день у моєму житті, і я маю бути готовим до нього. Це майже як виправдання "собака з'їла мою домашню роботу", але з трохи більшими наслідками", - сказав він.

І от, у понеділок, 21 серпня, чоловік отримав новий документ. Тож, італійському весіллю таки бути.

Нагадаємо, жінка пролетіла 5,5 тис. км на весілля друга, але потрапила на свято до незнайомців. Вона переплутала адреси.

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