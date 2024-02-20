Собака забіг до крамниці та вкрав виграшний лотерейний білет: наскільки розбагатіла господарка

Наступного дня жінка знову привела улюбленця по квиток.

Золотистий ретривер китаянки відірвався від неї під час походу магазинами і схопив виграшний лотерейний квиток.

Про це пише UPI.

Жінка, відома на прізвище Лін, розповіла, що гуляла крамницями в Гуандуні, коли її собака вирвав повідець і побіг до найближчої крамниці.

Лін переслідувала свого вихованця, і їй сказали, що їй доведеться заплатити за скретч-квиток, який собака схопив, залишивши сліди зубів.

Незручний інцидент виявився прибутковим, коли на квитку було вказано приз вартістю 139 доларів.

Наступного дня Лін відвела свого собаку назад у магазин, і він обрав ще одного квитка-переможця. Цього разу виграш був трохи більше 4 доларів.

Жінка розповіла, що витратила частину призових грошей на ласощі та консерви для щасливого собаки.

Нагадаємо, борсук увірвався до будинку жінки та влаштував розгром. У Мережі з'явилося відео наслідків його візиту.

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