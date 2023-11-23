Собака заснув у ветеринара після того, як випив дві пляшки алкоголю господарки – відео

Багато хто зловживає на свята, але один собака з Південного Джерсі, США, зайшов надто далеко. 5-річний Джек шокував свою господарку, коли вона прийшла додому і виявила його з порожньою пляшкою ірландського лікеру в лапах.

Про повідомляє CNN.

Одурманений пес на цьому не зупинився - він також випив майже повну пляшку горілки.

"Тут порожньо", - сказала Мері, підносячи пляшку Baileys до камери у відео TikTok, яке вона опублікувала цього тижня.

Потім вона підійшла до пляшки горілки, яка, за її словами, теж була легша, ніж коли вона йшла.

Мері покликала собаку: "Джеку, спробуй іти, давай!".

Але п'яний пес ледь міг тримати лапи під собою і хитався.

"Це не смішно, але мій собака п'яний, і я не знаю, що з цим робити!" - сказала Мері сміючись.

Користувачі TikTok пожартували з нещасного собаки. Один із коментаторів сказав: "Ваш собака щойно провалив польовий тест на тверезість".

Мері зателефонувала до токсикологічного відділу, перш ніж відвезти Джека до ветеринара. Лікар залишив його на ніч і ввів внутрішньовенно рідини, щоб він міг регідратуватися.

Вранці пес був, як новенький, а ветеринар сказав його стурбованій господарці: "Він скаче, ніби навіть не має похмілля".

Нагадаємо, пенсіонер чотири роки не міг заплющити очі після невдалої пластичної операції. Він вирішив зробити косметичну операцію після того, як почав дедалі більше соромитися своїх "пухких щік".

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