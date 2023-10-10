Собаку викинули на вулицю з рюкзаком, повним іграшок, і щемливим листом від господаря (фото)

Пес отримав другий шанс на життя після того, як його кинули на вулиці з рюкзаком, повним іграшок.

Про це пише Mirror.

Собака на оклик Бейбі Гьорл був прив'язаний до пожежного гідранта в Грін-Бей, штат Вісконсин, США, перш ніж його врятувало Товариство захисту тварин.

Відв'язуючи сумного й розгубленого собаку, рятувальна команда натикнулася серед речей собаки на несамовитий лист від його власниці. Вони вирішили не ділитися змістом листа, але сказали, що власниця щосили намагається покрити медичні витрати на собаку, одночасно намагаючись упоратися зі своїми власними проблемами зі здоров'ям.

Собаку викинули на вулицю з іграшками та листом від господаря / Фото: Wisconsin Humane Society

Команда взяла дівчинку на плановий огляд, де з'ясувалося, що у неї цукровий діабет, також відомий як собачий діабет, який може спричинити підвищений рівень цукру в крові. Через проблеми зі здоров'ям їй необхідний щоденний контроль рівня глюкози, обмежена дієта та ін'єкції інсуліну в домашніх умовах.

Рятувальник написав у Facebook: "Лікування цієї хвороби може виявитися дорогим, що потребує щомісячного придбання інсуліну та, можливо, інших медикаментів. Загалом цілком можливо, що це може коштувати сотні доларів на місяць, залежно від оцінювання вашого ветеринара та вартість постачань у вашому регіоні".

Пояснюючи, що рішення господині відмовитися від свого вихованця було "актом розпачу", вони подякували їй за те, що вона звернулася по допомогу і намагалася зробити все можливе для свого собаки. Звертаючись безпосередньо до власниці, рятувальник сказав: "Передусім нам дуже шкода, що вам довелося розлучитися зі своїм найкращим другом. Очевидно, як сильно ви його любили, і ми бачимо, що ви намагалися щосили, борючись зі своїми власними медичними ускладненнями й життєвими труднощами. Ми бачимо вашу любов у сумці, яку ви ретельно запакували з усіма його улюбленими речами. Ми бачимо вашу любов у тому, як ви пристебнули його повідець, щоб його не збила машина. Ми бачимо вашу любов у тому, як ви помістили його посеред району, де його швидко знайдуть. Ми бачимо вашу любов у тому, яка щаслива і здорова дівчинка. І ми бачимо вашу любов у залишеній вами записці, в якій ви просите когось допомогти їй, коли ви більше не можете цього зробити".

Всього через декілька днів після того, як її прийняла благодійна організація із захисту тварин, Бейбі Гьорл знайшла собі новий будинок, і її попередня власниця дуже тішилася новині. Рятівник додав: "Ми зв'язалися з попередньою господаркою і були вдячні за можливість зв'язатися з нею і виконати її бажання, щоб дівчинка знайшла новий будинок. Ми передали їй ресурси підтримки, запропоновані їй цією щедрою спільнотою. Вона висловила свою вдячність і радість, знаючи, що собака скоро отримає свій наступний люблячий будинок".

Нагадаємо, симфонічний оркестр влаштував шоу для декількох тисяч курей. Музиканти зіграли для пернатих спеціально написану мелодію.

Читайте також: