Собаку вперше залишили вдома: побачене викликало справжній шок (фото)

Перша спроба залишити домашнього улюбленця без нагляду закінчилася для однієї родини справжнім шоком. Господарі собаки на прізвисько Дейв навіть не підозрювали, на що здатна їхня тварина всього за кілька годин відсутності людей.

Історією неочікуваного перетворення житла поділилася користувачка під ніком @lisacorbz1 у соцмережі Threads.

Повернувшись додому, власники застали картину, що нагадувала наслідки стихійного лиха: вітальня була вкрита товстим шаром білого наповнювача.

Як з’ясувалося, поки господарів не було, Дейв вирішив «розібратися» з постільною білизною та декоративними подушками. Собака настільки захопився процесом, що розірвав їх на дрібні шматки, перетворивши підлогу на суцільну пухнасту кучугуру.

«Ми вперше залишили Дейва одного лише на один вечір», — лаконічно підписала фото власниця.

Кадри «дизайнерського ремонту» від пса миттєво стали віральними, зібравши понад 17 тисяч лайків. Коментатори не забарилися з іронічними зауваженнями:

«Ви серйозно залишили його сам на сам із диваном, що вибухає?» — сміються одні.

«Сценарій „Сам удома“ на Різдво — це завжди погана затія, і Дейв це довів!» — додають інші.

Дехто навіть жартома став на захист тварини, припускаючи, що пса підставили «невідомі зловмисники».

Чому вихованці стають «деструкторами»

Фахівці зазначають, що подібна поведінка — не рідкість. За даними видання Newsweek, хоча більшість собак під час відсутності господарів просто сплять, деякі особини відчувають сильний стрес або нудьгу. Саме ці емоції провокують тварин гризти речі та псувати меблі.

Скільки собака може бути наодинці? Час безпечного перебування собаки в порожній квартирі індивідуальний і залежить від:

Віку (цуценята потребують уваги частіше).

Стану здоров’я.

Рівня виховання та темпераменту.

Експерти стверджують: дорослий пес може спокійно чекати на господарів від 4 до 6 годин, а за наявності іграшок та комфортних умов — до 8 годин. Проте приклад Дейва показує, що іноді для «перепланування» квартири достатньо і значно меншого проміжку часу.

