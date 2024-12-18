Собаку з кривою мордою порівнюють з шедевром Пікассо: який вигляд має зірка Мережі (фото)

Чарівне цуценя на прізвисько Броді стало зіркою Мережі через свою незвичайну зовнішність.

Про це пише Daily Star.

34-річна фотографиня Аманда Ріхтер з Британської Колумбії, Канада, була приголомшена, коли натрапила на п'ятирічного безпритульного песика на рятувальному майданчику.

Пес, помісь німецької вівчарки, мастифа, пітбультер'єра і ротвейлера, ще цуценям отримав травму після укусу матері, внаслідок чого у нього викривлена морда і часткова сліпота на одне око. Але для Аманди Броді він був просто "ідеальним", зачаровуючи її своєю химерною зовнішністю, яку можна було сприйняти за "шедевр Пікассо".

Аманда в захваті від свого улюбленця: "Він такий веселий малий. Він змушує мене сміятися. Броді – вихор радості. Він – згусток енергії і безтурботний. Я часто отримую коментарі, що він дуже схожий на мультиплікаційного песика, якого ми малювали в дитинстві. Він не ідеальний, але його все одно люблять. Річ не в тому, що зовні. У цього пса найбільше серце. Для мене він ідеальний".

Собака Броді / Фото: instagram.com/bestboybrodie

Аманда вирішила зробити його частиною свого життя після того, як побачила допис від розплідника в Альберті і без вагань забрала Броді додому. Його щелепа частково зрослася, але для нього це не перешкода.

Аманда додала: "Він навіть не здогадується, що він не такий, як усі. Він сповнений енергії, він весь у розвагах та іграх. Він сповнений життя. І нехай вас не вводить в оману його дивакуватість. Він також дуже розумний".

Собака Броді / Фото: instagram.com/bestboybrodie

Аманда почала ділитися фотографіями Броді в Мережі @bestboybrodie, і один з її підписників надіслав їй собаку-рятувальницю, дуже схожу на нього. Вона сказала: "Вони споріднені душі".

Трирічна Рейвен, помісь хаскі та німецької вівчарки, приєдналася до сім'ї в лютому 2022 року після того, як її врятували з Fuzzy Texan Animal Rescue.

Аманда сказала: "Спочатку Броді був наляканий Рейвен. Рейвен була з дому, де з нею жорстоко поводилися. Вона була скам'яніла, коли я її взяла. Згодом вони потеплішали одне до одного. Тепер вони нерозлучні. Вони граються разом. Це такі стосунки між братом і сестрою".

Броді та Рейвен / Фото: instagram.com/bestboybrodie

На сторінку Броді також підписалося декілька знаменитостей, серед яких Аманда Сейфрід, Леона Льюїс і невістка Дональда Трампа Лара Трамп.

Аманда сказала: "Я думаю, що це весело".

Вона сподівається, що публікація про Броді стане сигналом і заохотить інших рятувати собак, які не є ідеальними: "Бути не ідеальним – це нормально. Я сподіваюся, що люди рятуватимуть таких собак".

Нагадаємо, хворий собака два роки прожив на могилі господарки. Пса зустрів небайдужий чоловік, який його врятував.

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