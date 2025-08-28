Вчені здивували відкриттям: люди готові слухати собак, як і людей

Собаки / © Associated Press

Нове дослідження показало, що люди готові довіряти собакам і навчатися у них, як у інших людей. Вчені виявили, що в лабіринті люди йшли за незнайомими собаками так само, як і за незнайомими людьми. Це свідчить про унікальну здатність швидко формувати соціальні зв’язки з цими тваринами.

Дослідження опублікували в журналі Behavioral Ecology and Sociobiology.

Як люди довіряють собакам

Дослідники хотіли з’ясувати, чи можуть люди використовувати соціальне навчання, спостерігаючи за собаками, оскільки ці тварини вже давно інтегровані в людське суспільство.

Для експерименту вчені запросили 117 власників собак пройти простий V-подібний лабіринт. Перед ними в лабіринт заходили незнайома людина або собака, які показували шлях до виходу. Учасникам сказали, що їхній собака проходитиме лабіринт після них, щоб вони були більш зацікавлені в пошуку правильного шляху.

Результати показали, що люди часто йшли за вказівками як людини, так і собаки. Хоча за людиною вони слідували частіше, сам факт довіри собаці є важливим відкриттям. Цікаво, що на вибір учасників не впливали стать чи домінантна рука. Однак жінки проходили лабіринт швидше, що може вказувати на їхню більшу здатність до формування соціальних зв’язків.

Сила зв’язку між людиною і собакою

Собака — найкращий друг: Власники собак часто оцінюють свій зв’язок з улюбленцями вище, ніж з іншими людьми.

Собаки розрізняють голоси: Дослідження показали, що собаки можуть розпізнавати голос свого господаря навіть серед багатьох інших звуків.

Дружба без меж: Собаки можуть формувати міцні зв’язки не тільки з людьми, а й з іншими тваринами, як це сталося з цуценям, що замінило брата дитинчаті гепарда в австралійському зоопарку.

Дослідження, опубліковане в журналі Behavioral Ecology and Sociobiology, підтверджує, що соціальний зв’язок між людиною і собакою настільки сильний, що ми можемо вчитися у них, як і у собі подібних.

Нагадаємо, власник німецької вівчарки зняв на відео кумедний момент, який став вірусним у TikTok. Чоловік вирішив «змусити» свого улюбленця заробити на ласощі, але його план провалився. Він поклав шматок попкорну собі в руку і сховав її під скляним столом, вважаючи, що собаці знадобиться час, щоб розгадати цю «головоломку». Однак розумний пес миттєво зрозумів, у чому річ, і поклав лапу на руку господаря, змусивши його опустити її, щоб дістатися до ласощів.

