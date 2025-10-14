Собаки "намагалися вбити" господаря: шокувальний пост із Reddit став вірусним

Собаки спричинили безлад

Чоловік налякав тисячі людей, коли опублікував історію під заголовком «Мої собаки намагаються мене вбити…». Багато хто спершу вирішив, що йдеться про справжній напад, хоча насправді ситуація виявилася побутовою — але дуже комічною.

Соєю історією чоловік поділився на Reddit.

Автор розповів, що його собаки під час гри збили зі стіни воскову лампу дружини. Почувши гуркіт, він кинувся до кімнати й побачив розлиту рідину, схожу на кров, тож злякався.

«Спочатку мої собаки граються і збивають зі стіни воскову лампу моєї дружини, і моя перша реакція — це, з очевидних причин, паніка», — написав чоловік.

Чоловік замкнув тварин у клітці на час прибирання, а коли випустив — один пес одразу побіг до дивана. Господар пішов за ним і випадково наступив ногою на металеву скобу, що стирчала з оббивки.

Публікація зібрала понад 41 тисячу уподобань. Один користувач зазначив: «Без підпису допису — я думав, що автор допису став жертвою замаху на вбивство». Інший зазначив, що «прочитав пост і все одно подумав, що „кров“ на першому фотографії з’явилася через випадкову скобу»

Сам автор пізніше відповів, що навіть не подумав, як двозначно виглядає його історія.

