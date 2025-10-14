ТСН у соціальних мережах

185
1 хв

Собаки "намагалися вбити" господаря: шокувальний пост із Reddit став вірусним

Пост із невдалим формулюванням змусив тисячі користувачів подумати, що чоловіка намагалися вбити його пси.

Софія Бригадир
Собаки спричинили безлад

Собаки спричинили безлад

Чоловік налякав тисячі людей, коли опублікував історію під заголовком «Мої собаки намагаються мене вбити…». Багато хто спершу вирішив, що йдеться про справжній напад, хоча насправді ситуація виявилася побутовою — але дуже комічною.

Соєю історією чоловік поділився на Reddit.

Автор розповів, що його собаки під час гри збили зі стіни воскову лампу дружини. Почувши гуркіт, він кинувся до кімнати й побачив розлиту рідину, схожу на кров, тож злякався.

«Спочатку мої собаки граються і збивають зі стіни воскову лампу моєї дружини, і моя перша реакція — це, з очевидних причин, паніка», — написав чоловік.

Чоловік замкнув тварин у клітці на час прибирання, а коли випустив — один пес одразу побіг до дивана. Господар пішов за ним і випадково наступив ногою на металеву скобу, що стирчала з оббивки.

Публікація зібрала понад 41 тисячу уподобань. Один користувач зазначив: «Без підпису допису — я думав, що автор допису став жертвою замаху на вбивство». Інший зазначив, що «прочитав пост і все одно подумав, що „кров“ на першому фотографії з’явилася через випадкову скобу»

Сам автор пізніше відповів, що навіть не подумав, як двозначно виглядає його історія.

Нагадаємо, у США чоловік скуштував невідому фіолетову рослину, яку виявив на задньому дворі нещодавно придбаного будинку. Публікація викликала активне обговорення серед користувачів.

