Собаки не бачать чорно-білий світ: як ваш улюбленець насправді сприймає кольори та рух

Багато хто вважає, що собаки бачать світ лише чорно-білим. Насправді це міф. Їхнє зорове сприйняття відрізняється від людського, але не обмежується монохромом: вони розрізняють відтінки синього та жовтого, а червоний і зелений для них виглядають як сіруваті плями.

Про це йдеться в матеріалі InTime.

Біологія очей собак

Очі собак справді дивовижні. Вони мають дві колбочки для сприйняття кольору (синього та жовтого) і більше паличок, ніж у людей.

Палички — це спеціальні світлочутливі клітини в сітківці ока, які реагують на інтенсивність світла, а не на кольори. Саме завдяки паличкам собаки помічають рух і можуть орієнтуватися навіть у сутінках або темряві, де людське око бачить дуже мало. Вони забезпечують високочутливе нічне бачення, але не дають чіткого сприйняття деталей і кольорів.

Спеціальний відбиваючий шар у сітківці — тапетум — підсилює світло, відбиваючи його назад через палички, що ще більше покращує здатність бачити у темряві. Завдяки цьому очі собак іноді світяться у темряві, коли на них падає світло.

Поле зору та сприйняття руху

Собаки мають широке поле зору — до 250 градусів, що дозволяє помічати рух збоку, не повертаючи голову. Породи з довгими мордами (овчарки, борзові) бачать ще ширше, а брахіцефалічні (мопси, бульдоги) — ближче до людського поля зору. Вони чудово реагують на рухомі об’єкти на відстані до 900 метрів, але неподвижні предмети можуть залишатися непоміченими.

Світ кольорів для собак

Їхній світ не чорно-білий. Собаки розрізняють синій і жовтий, а червоний та зелений здаються сіруватими. Наприклад, червоний фрісбі на зеленій траві для них зливається з фоном. Тому для ігор краще обирати сині або жовті іграшки. Крім того, собаки бачать ультрафіолет, що допомагає їм відстежувати сліди тварин.

Завдяки тапетуму собаки також можуть бачити у 3–4 рази краще за людей у темряві. Це робить їх відмінними нічними мисливцями та охоронцями. Їхня чутливість до світла та руху дозволяє помічати навіть невеликі зміни у навколишньому середовищі.

Телевізор і зорові звички

Собаки сприймають телевізор інакше: вони бачать більшу кількість кадрів, тому старі телевізори здаються мерехтливими. Вони особливо реагують на рухомі об’єкти та зображення інших тварин. Близько 60% собак цікавляться телевізором, якщо на ньому показані активні сцени.

Як користуватися знаннями про зір собак

Іграшки: сині та жовті видиміші.

Прогулянки в темряві: користуйтеся ліхтариком для власної безпеки, собака бачить більше, але не всі дрібні перешкоди.

Дресирування: використовуйте рухи та жести, а не лише статичні сигнали.

Адаптація до нових місць: дайте час, щоб собака ознайомилася з новим середовищем.

Зір собак — це не недолік, а еволюційна перевага. Вони чудово реагують на рух, бачать у темряві та відчувають світ інакше, ніж ми. Наступного разу, коли ваш пес буде лаяти на невидиму тінь або слідкувати за фрісбі, пам’ятайте: він бачить світ, який ми можемо лише уявити.

Також ми писали, що собаки мають власну мову любові — від фізичного контакту до сну поруч. Експертка з поведінки тварин назвала 11 ознак, за якими можна зрозуміти, що пес прив’язаний до господаря.