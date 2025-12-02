Собаки та сирени: чому чотирилапі реагують на шум

Чому собаки особливо чутливі до сирен / © Associated Press

Часто собаки реагують виттям на звучання будь-якої сирени — сигналу повітряної тривогі, поліції, швидкої допомоги чи пожежної машини — багато собак не можуть залишитися осторонь і долучаються до «звукового виконання».

Провідна експертка із прикладної поведінки тварин (CAAB) у США Мері Р. Бьорч розповіла, чому ж собаки реагують саме таким чином, пише Parade Pets.

«Існує кілька пояснень, чому тварини виють на сирени. Хоч ми не можемо точно знати, що відбувається в голові собаки, сирена, здається, слугує звуковим подразником, який провокує виття. Деякі сирени навіть звучать схоже на виття», — говорить Мері Р. Бьорч.

Чому собаки виють на сирени

Докторка Бьорч виділяє найпоширеніші причини такої поведінки, зокрема спадок від вовків.

Собаки походять від вовків, і цей інстинкт виття для спілкування може залишитися у деяких породах. Гучні, високі звуки, як сирени, можуть пробуджувати цей природний рефлекс.

«Існує кілька версій того, чому собаки виляють. Дехто вважає, що цей навик закладений із часів предків-вовків. Виття могло служити для захисту зграї, сигналізування про небезпеку або для комунікації», — пояснює Бьорч.

Вона додає, що навіть власний досвід із хаскі та спостереження за вовчими зграями не показав, щоб дорослі собаки вили через страх. Виття слугувало як сигнал для інших членів зграї про потенційну загрозу.

Також експертка каже про спосіб комунікації. Пояснення полягає в тому, що собаки можуть «відповідати» на сирену, сприймаючи її як іншу «витячу тварину». Це схоже на комунікацію через виття.

У природі вовки використовують виття, щоб показати своє місцезнаходження іншим членам зграї. Подібно, домашні собаки деяких порід можуть реагувати виттям на людей або інші звуки, наче підтримуючи діалог.

Саме тому деякі собаки особливо чутливі до сирен — вони сприймають звук як сигнал іншої тварини і інстинктивно на нього відгукуються.

