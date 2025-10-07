Собаки, з якими ніколи не буде нудно: експерти назвали 7 найграйливіших порід

Пудель

Реклама

Якщо ви мрієте про активного чотирилапого друга, який щодня заряджатиме енергією, варто звернути увагу на найграйливіші породи. Експерти склали добірку із семи собак, які найбільше люблять проводити час у русі та гратися зі своїми господарями.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Поведінкова експертка Ерін Аскеланд із Camp Bow Wow зазначає, що англійський спрингер-спанієль — це надзвичайно енергійна та чутлива порода, яка прагне радувати своїх господарів. Ці собаки із захватом бігають, стрибають у воду, грають в апорт і перетягування мотузки. За словами Аскеланд, спрингери універсальні й завжди готові освоювати нові трюки та розваги.

Реклама

Водночас шелті, за її словами, не терпить бездіяльності — ця порода повинна постійно мати заняття. Вони чудово підходять для активних прогулянок чи пробіжок, а також обожнюють ігри-головоломки, де треба шукати смаколики носом або лапами.

Не менш захопливими іграми насолоджується й німецька вівчарка. Вона відома своєю здатністю розв’язувати складні завдання і з цікавістю реагує на інтелектуальні ігри. Фахівці наголошують: для цієї породи виклик — це задоволення, а фізичні вправи та навчання допомагають підтримувати і тіло, і розум у відмінній формі.

Колишня працівниця зоопарку Ліз Гіббс додає, що пудель — це не просто елегантна собака з ефектною зачіскою. Колись така стрижка допомагала йому легше плавати в холодній воді. Пуделі відзначаються високим інтелектом і любов’ю до інтерактивних іграшок, які дають можливість залишатися активними та залученими.

Бордер-колі, за словами Гіббс, має феноменальний розум і невичерпну енергію. Створені для роботи на пасовищі, ці собаки потребують руху, завдань і постійної стимуляції. Вони із задоволенням виконують команди й демонструють спритність у будь-якій грі.

Реклама

Серед найулюбленіших сімейних порід грайливими є лабрадори-ретривери. Ці собаки лагідні, доброзичливі й напрочуд грайливі. Аскеланд зазначає, що лабрадори часто буквально «одержимі» тенісними м’ячами й можуть без кінця грати в апорт. Вони також обожнюють м’які іграшки, з якими можуть бавитися годинами.

Останньою у списку експертів стала порода доберман. Попри репутацію сторожового пса, добермани насправді чутливі, віддані й дуже ніжні. Вони швидко прив’язуються до господарів і прагнуть постійної уваги. Фахівці радять обирати для них міцні іграшки, які дозволять реалізувати природну любов до активних ігор на переслідування та перетягування.

Нагадаємо, людям, які вперше вирішили завести собаку, варто ретельно зважити свій вибір. Не всі породи підходять для новачків — деякі потребують значного досвіду, часу й терпіння. Дресувальниця собак Інгрід Пупс розповіла, яких шість порід краще уникати людям без досвіду у вихованні тварин.