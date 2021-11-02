Соцпрацівниця з пишними формами надсилала сексуальні селфі 15-річному хлопчику, яким опікувалася (фото)

Дисциплінарна колегія дійшла висновку, що поведінка соцпрацівниці була "нечесною", а її придатність до практики була порушена.

26-річна соціальна працівниця із Суонсі, Південний Уельс, надіслала 15-річнe хлопчику, яким опікувалася, низку повідомлень сексуального характеру.

Про це пише The Daily Mail.

Джорджія Томас надсилала сексуальні селфі хлопчику-підлітку, а також сказала йому, що закохана в нього. Вона була відсторонена від роботи, а потім звільнена після розслідування її дій.

На судовому слуханні також було повідомлено, що соцпрацівниця не повідомила одразу свого роботодавця, коли підліток погрожував собі зашкодити. Жінка також збрехала своєму роботодавцю про її спілкування з хлопчиком в соціальних мережах.

Дисциплінарна колегія заявили, що порушення мали місце в серпні-жовтні 2018 року, коли Джорджія Томас працювала працівником за доглядом за дітьми в Athena Group у Суонсі. Міс Томас не з'явилася на слухання, яке проводилося через Zoom, але колегія дійшла висновку, що її поведінка була "нечесною", а її придатність до практики була порушена.

Колишня мормонка пояснила, як не “грішити” під час дошлюбного сексу

"Чесність пані Томас явно під питанням, а її дії є порушенням фундаментального принципу соціальної допомоги. Її дії, ймовірно, завдали шкоди хлопчику...Вона могла завдати йому значної шкоди на критичному етапі його розвитку, особливо в тому, що стосується його розуміння відповідних стосунків з жінками. Пані Томас проявила нехтування його самопочуттям і благополуччям своїх колег", - заявила комісія.

dailymail.co.uk

Жінці вручили наказ про відсторонення, який забороняє їй працювати в соціальній службі в Уельсі. Жінка за три роки, як зазначається, не визнала, що вчинила неправильно. Утім, вона може оскаржити це рішення до Трибуналу стандартів догляду протягом 28 днів.

Як повідомлялося, спокуслива молода вчителька мала секс з 14-річним учнем, а потім збрехала про вагітність і погрожувала його родині.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання