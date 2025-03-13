Сьогодні вночі можна буде спостерігати "криваве" місячне затемнення

У ніч з 13 на 14 березня мешканці Північної Америки зможуть спостерігати повне місячне затемнення, під час якого Місяць набуде червонуватого відтінку. Це перше таке затемнення, яке буде видно у світі від листопада 2022 року, і воно відкриє серію з трьох повних затемнень, що триватиме до 2026 року.

Про це повідомляє Space.com.

Максимальна фаза затемнення настане о 2:59 ранку за східним часом (6:59 за Гринвічем) 14 березня. Для спостереження за унікальним астрономічним явищем важливо перебувати в правильному місці в правильний час. Якщо ви не маєте змоги спостерігати його наживо, трансляцію події можна переглянути онлайн на Space.com.

Де буде видно затемнення?

Повна фаза затемнення буде спостерігатися по всій Північній Америці, а також у більшій частині Південної Америки, зокрема в Бразилії, Аргентині та Чилі. У Західній Європі та частині Західної Африки затемнення буде видно перед заходом Місяця, а у Новій Зеландії — під час його сходу 14 березня.

Що таке "кривавий місяць"?

Місячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля і Місяць шикуються в одну лінію, а Земля відкидає тінь на поверхню супутника. Під час повного затемнення Місяць проходить через темну центральну частину тіні Землі, що надає йому характерного червонуватого відтінку, що отримало назву "кривавий місяць".

Час затемнення в різних часових поясах Північної Америки:

Східний час (EDT): 02:26–03:31 (14 березня)

Центральний час (CDT): 01:26–02:31 (14 березня)

Гірський час (MDT): 00:26–01:31 (14 березня)

Тихоокеанський час (PDT): 23:26 (13 березня) – 00:31 (14 березня)

Аляскинський час (AKDT): 22:26–23:31 (13 березня)

Гавайський час (HST): 20:26–21:31 (13 березня)

Загальна тривалість затемнення, зокрема з напівтіньовими фазами, становитиме 6 годин і 3 хвилини, за даними TimeandDate.