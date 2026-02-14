Солдат розповів про спілкування з нелюдським розумом під час військової служби

Іншопланетянин / © enigma-project.ru

Колишній сержант армії США Кліффорд Стоун протягом свого життя стверджував, що був учасником секретних операцій під час військової служби та зустрічався із представниками розвідувальної місії із позаземної цивілізації.

Про це пише Daily Mail.

До самої смерті у 2021 році Стоун послідовно стверджував, що його слова ґрунтуються на власному досвіді, а не на припущеннях, та говорив про досвід, який назавжди змінив його розуміння релігії, смертності та місця людства у Всесвіті.

Кліффорд Стоун народився 2 січня 1949 року в Портсмуті, штат Огайо, і вступив до лав армії США в 1969 році.

У його офіційних військових записах зазначено, що він був переважно адміністративним та юридичним спеціалістом, і прослужив в армії понад два десятиліття. Однак з часом Стоун стверджував, що його обов’язки виходили далеко за межі канцелярської роботи.

Він стверджував, що його таємно перевели на посаду, яка передбачала засекречені операції з відновлення невпізнаних літальних апаратів, а в деяких випадках, нелюдських біологічних об’єктів. Ці його твердження ніколи не були незалежно перевірені.

Спілкування з «Короною»

За словами Стоуна, деякі з цих зустрічей включали телепатичне спілкування з позаземною сутністю, яку він описав як спокійну, допитливу та технологічно розвинену.

Він сказав, що істота, яку він назвав «Корона», висловила інтерес до людських систем вірувань та передала інформацію, яка, якщо вона буде правдивою, переверне давні дебати про взаємозв’язок між наукою та вірою.

Стоун стверджував, що цивілізація «Корони» дійшла наукового висновку про існування творця як емпірично встановленої реальності.

За його словами, віра в єдиного творця «більше не є ідеалом, заснованим на вірі», а вчення, отримане від розвиненого інтелекту, підтримує існування того, що багато людей називають Богом.

Заборонені запитання

Стоун також стверджував, що нелюдський інтелект володіє технологією, здатною сприяти спілкуванню між живими та мертвими, хоча він наголосив, що така взаємодія була жорстко обмежена.

«У них справді є засоби для цього. Але є заборонені питання, які не можна ставити — зокрема, про те, що відбувається після смерті», — говорив він.

Це обмеження, стверджував Стоун, було представлено не як технічне, а як нав’язана межа, яка перешкоджала глибшому дослідженню самої природи смерті.

Він припустив, що певні знання можуть бути або небезпечними, дестабілізуючими, або просто недоступними для людського розуміння на цьому етапі розвитку.

Прибульці серед нас

Стоун також стверджував, що нелюдські істоти — це не далекі гості, а активні спостерігачі, які вже присутні на Землі.

За його словами, вони непомітно пересуваються серед людей, вивчаючи поведінку, емоції та переконання, щоб краще їх зрозуміти.

Він не пояснив, як такі істоти можуть ховатися, а також не навів фізичних доказів на підтвердження цього твердження.

Колишній американський військовий сформулював цю ідею як довгострокові спостережливі зусилля, подібні до антропологічних польових досліджень, що проводяться більш розвиненою цивілізацією.

За життя Стоун став видатною фігурою в колах дослідження НЛО, де прихильники вважали його інсайдером, готовим говорити відкрито після років мовчання. Скептики, навпаки, стверджували, що його твердження занадто сильно спираються на особисті свідчення та неперевірений досвід.

Нова увага навколо інтерв’ю Стоуна з’явилася на тлі підвищеного суспільного інтересу до неідентифікованих повітряних явищ.

Це відбувається після нещодавніх визнань урядовими установами США того, що об’єкти невідомого походження відстежувалися під час виконання маневрів, недоступних для відомих людству технологій, хоча уряд поки що не приписує їх позаземному розуму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року уряд США може оприлюднити справжні докази іншопланетної активності. До такого кроку американську владу можуть спонукати свідчення поінформованих осіб, політичний тиск та оновлені закони.