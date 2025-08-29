- Дата публікації
Сон, духи і тривога: чому не можна вішати дзеркало біля ліжка
Дзеркало у спальні може бути не лише зручним, а й небезпечним, попереджають езотерики. Чому воно пов’язане з поганим сном і паранормальними явищами?
Дзеркало біля ліжка може бути не лише зручним елементом інтер’єру, а й потенційним джерелом проблем. Езотерики говорять про паранормальні загрози, тоді як наука закликає до скепсису.
Про це розповіла британська дослідниця езотерики Ліа у своєму TikTok.
Вона попередила, що дзеркала здатні відкривати своєрідні «портали» між нашим світом і світом духів. За її словами, це може призвести до появи небажаних сутностей у домі та навіть впливати на емоційний стан людини.
«У вас з’являться небажані духи. У вашому домі будуть усілякі сутності, і ви точно не захочете, щоб я приїжджала і чистила енергію від низьковібраційної сутності», — сказала Ліа.
Вона також наголосила, що старі дзеркала особливо небезпечні, адже нібито можуть зберігати енергетику попередніх власників.
Проблеми зі сном і психікою
На переконання дослідниці, розташування дзеркала у спальні може бути пов’язане з тривожним сном, нічними кошмарами чи безсонням. Зміна місця або навіть накривання дзеркала тканиною, за словами езотериків, допомагає зменшити негативний вплив.
Ліа радить уникати використання антикварних чи старих дзеркал, а також у разі потреби закривати їх пледом або тканиною на ніч.
Що каже наука
Науковці скептично ставляться до подібних тверджень. Видання Science Sensei наголошує, що достеменно довести паранормальну активність у дзеркалах нікому не вдалося.
«Невгасима привабливість паранормального продовжує надихати як віруючих, так і скептиків, стимулюючи наукові пошуки у сфері найзагадковіших досвідів світу. Тільки суворий аналіз допомагає відрізнити міф від потенційного явища», — зазначають дослідники.
Чому дзеркала викликають страх
Психологи додають, що страх перед дзеркалами має глибоке коріння у фольклорі, культурі та колективній уяві. Саме через це багато людей схильні бачити у звичайних речах щось надприродне.
Науковці ж нагадують: критичне мислення допомагає відрізняти легенди від реальності.
Нагадаємо, ми часто ділимося з сусідами тим, що вони попросять: посудом, їжею, інструментами чи іншими дрібними побутовими речами. Але наші предки вірили, що деякі предмети категорично не можна віддавати в чужі руки, адже разом із ними з дому йдуть добробут, здоров'я та сімейна гармонія. Ці прикмети дійшли до наших часів, і, навіть якщо ви не дуже вірите в це, варто знати, що саме не рекомендовано позичати.