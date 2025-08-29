Сон, духи і тривога: чому не можна вішати дзеркало біля ліжка

Дзеркало / © Pexels

Дзеркало біля ліжка може бути не лише зручним елементом інтер’єру, а й потенційним джерелом проблем. Езотерики говорять про паранормальні загрози, тоді як наука закликає до скепсису.

Про це розповіла британська дослідниця езотерики Ліа у своєму TikTok.

Вона попередила, що дзеркала здатні відкривати своєрідні «портали» між нашим світом і світом духів. За її словами, це може призвести до появи небажаних сутностей у домі та навіть впливати на емоційний стан людини.

«У вас з’являться небажані духи. У вашому домі будуть усілякі сутності, і ви точно не захочете, щоб я приїжджала і чистила енергію від низьковібраційної сутності», — сказала Ліа.

Вона також наголосила, що старі дзеркала особливо небезпечні, адже нібито можуть зберігати енергетику попередніх власників.

Проблеми зі сном і психікою

На переконання дослідниці, розташування дзеркала у спальні може бути пов’язане з тривожним сном, нічними кошмарами чи безсонням. Зміна місця або навіть накривання дзеркала тканиною, за словами езотериків, допомагає зменшити негативний вплив.

Ліа радить уникати використання антикварних чи старих дзеркал, а також у разі потреби закривати їх пледом або тканиною на ніч.

Що каже наука

Науковці скептично ставляться до подібних тверджень. Видання Science Sensei наголошує, що достеменно довести паранормальну активність у дзеркалах нікому не вдалося.

«Невгасима привабливість паранормального продовжує надихати як віруючих, так і скептиків, стимулюючи наукові пошуки у сфері найзагадковіших досвідів світу. Тільки суворий аналіз допомагає відрізнити міф від потенційного явища», — зазначають дослідники.

Чому дзеркала викликають страх

Психологи додають, що страх перед дзеркалами має глибоке коріння у фольклорі, культурі та колективній уяві. Саме через це багато людей схильні бачити у звичайних речах щось надприродне.

Науковці ж нагадують: критичне мислення допомагає відрізняти легенди від реальності.

