Сон у літаку може бути небезпечним: бортпровідниця розкрила головні помилки

Салон літаку / © Pixabay

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Багато мандрівників під час тривалих перельотів намагаються влаштуватися якомога зручніше, щоб поспати. Однак деякі популярні пози для сну можуть створювати незручності іншим пасажирам або навіть становити небезпеку.

Про це розповіла колишня бортпровідниця Барбара Бачільєрі, яка працювала в авіації 14 років, передає видання Mirror.

Як не варто спати в літаку

Експертка зазначила, що під час польотів їй доводилося бачити дуже різні пози для сну, однак деякі з них можуть створювати ризики для самих пасажирів.

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«І не спіть на підлозі літака. Килим дуже брудний, і вам доведеться пристібатися ременем безпеки», — пожартувала Барбара.

Невдалим рішенням експертка вважає сон із головою, що звисає в прохід між рядами. У такому положенні людину можуть випадково зачепити бортпровідники, коли рухатимуться салоном із візком.

Також Барбара радить відмовитися від звички дрімати, поклавши голову на відкидний столик або вмостившись на підлокітниках. На її думку, це питання гігієни, адже такими поверхнями користуються сотні людей.

Окрему увагу колишня стюардеса приділила поведінці пасажирів під час польоту. Вона наголосила, що перед тим, як відкинути спинку крісла, варто переконатися, що людина позаду не їсть і не п’є. Оскільки столик закріплений на спинці сидіння, різкий рух може перекинути напої або зіпсувати обід.

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Інші поради стюардеси

Крім того, Бачільєрі закликала не залишати використані серветки в кишенях сидінь. За її словами, ці місця складно очищати, тому сміття краще викидати у спеціально відведені місця.

Серед інших рекомендацій — перевозити рідини в захисних силіконових пакетах, щоб уникнути протікання в ручній поклажі, а також не використовувати відкидні столики для зміни дитячих підгузків.

Для тривалих перельотів експертка радить заздалегідь подбати про перекуси. Вона пояснила, що через турбулентність роздачу їжі можуть тимчасово призупинити, тому запас снеків стане в пригоді. Також пасажирам рекомендують завантажувати фільми чи серіали до вильоту на випадок, якщо бортова система розваг буде недоступною.

В одному зі своїх відео колишня бортпровідниця також розповіла про внутрішні правила для членів екіпажу. За її словами, під час роботи в уніформі бортпровідникам заборонено демонструвати публічні прояви почуттів, курити, користуватися вейпами та вживати алкоголь. Також їм не дозволяється пити каву біля виходу на посадку та жувати жуйку.

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Нагадаємо, для сну, додаткового простору чи мінімальної турбулентності — у кожного місця в літаку є свої переваги. Експерти поділилися порадами, як обрати найкомфортніший варіант.

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