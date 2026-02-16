Сонячне затемнення 17 лютого 2026 року: чому ця рідкісна дата вважається доленосною

Рідкісне сонячне затемнення 17 лютого: що воно принесе / © pexels.com

Ця дата може стати приводом переглянути життєві плани та визначити нові орієнтири. Розповідаємо, що відомо про явище та як до нього ставляться астрологія і наука.

Коли та де можна побачити затемнення

Під час молодика наш супутник пройде між Землею і Сонцем, майже повністю закривши його диск — на понад 96%. З країв залишиться яскраве «вогняне кільце», через яке явище й отримало свою назву.

Однак побачити його зможуть далеко не всі: кільцеподібна фаза пройде над Антарктидою і Південним океаном. У Європі та Україні затемнення буде майже непомітним або взагалі недоступним для спостереження.

Попри це дата викликає великий інтерес, насамперед через символічні тлумачення.

Чому затемнення вважають особливим

Астрологи пов’язують лютневе затемнення зі знаком Водолія — символом змін, ідей і майбутніх перспектив. Водолій традиційно асоціюється з технологіями, розвитком, спільнотами, свободою вибору та унікальністю особистості.

Саме тому подію трактують як старт нового етапу: старі плани можуть втратити актуальність, а людині доведеться будувати нову стратегію.

Кого зачепить найбільше

За астрологічними прогнозами, сильніші зміни торкнуться представників фіксованих знаків зодіаку:

Водолії — переосмислення себе та життєвих напрямків;

Леви — зміни у стосунках і партнерстві;

Тельці — питання кар’єри та статусу;

Скорпіони — трансформація дому та особистого простору.

Водночас ефект не обмежується конкретним днем — астрологи зазначають, що вплив може відчуватися кілька місяців.

Що радять робити

Головна порада — використати цей період як психологічну паузу та «перезавантаження»:

Закінчити незавершені справи, підбити підсумки та очистити увагу. Навести лад у просторі: дім, документи, файли, список завдань. Сформулювати наміри та записати цілі, особливо пов’язані з навчанням і розвитком. Знизити навантаження: більше відпочинку, менше інформаційного шуму.

Чого краще уникати

Астрологи радять не ухвалювати поспішних рішень: уникати конфліктів, емоційних угод і перевантажених планів. Підвищена емоційність і поспіх часто призводять до помилок незалежно від небесних явищ.

Що говорить наука

Науково сонячні затемнення — звичайні орбітальні збіги, які відбуваються кілька разів на рік. Доказів їхнього впливу на долю чи психіку людини немає.

Єдине реальне попередження — безпека: дивитися на Сонце без спеціальних фільтрів небезпечно навіть за майже повного закривання диска, оскільки це може пошкодити зір.

Затемнення 17 лютого — передусім гарне астрономічне явище. Але як символічна дата воно може стати зручною точкою для особистої ревізії: зупинитися, переглянути плани та позбутися зайвого. Вірити в «енергію» чи ні — особиста справа, але навести лад у справах ніколи не буває зайвим.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.