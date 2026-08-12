Сонячне затемнення вже сьогодні: як побачити його без спеціальних окулярів

Сонячне затемнення (ілюстративне фото) / © Associated Press

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12 серпня мільйони людей у Північній півкулі зможуть спостерігати сонячне затемнення. Тим, хто не встиг придбати спеціальні окуляри, фахівці радять не дивитися на Сонце безпосередньо, а скористатися методами непрямої проєкції.

Детальніше розповідає UNILAD.

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Для цього підійдуть звичайні речі, які можна знайти вдома: картон, кухонний друшляк або порожня коробка з-під пластівців.

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Проєктор із маленьким отвором

Найпростіший варіант — зробити проєктор із двох аркушів картону або паперу.

У першому потрібно зробити маленький отвір, стати спиною до Сонця й тримати картон так, щоб світло проходило крізь нього та падало на другий аркуш.

На поверхні з'явиться невелике проєкційне зображення Сонця. Під час затемнення його форма змінюватиметься в міру того, як Місяць закриватиме сонячний диск.

Такий спосіб належить до безпечних методів спостереження, оскільки людина не дивиться безпосередньо на Сонце.

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Друшляк замість спеціального обладнання

Для спостереження можна використати й звичайний кухонний друшляк.

Його потрібно тримати так, щоб сонячне світло проходило крізь отвори та потрапляло на аркуш паперу або іншу світлу поверхню.

Кожен отвір працюватиме як маленька камера-обскура, тому на поверхні одночасно з'явиться багато зображень Сонця. Під час затемнення вони повторюватимуть зміну його форми.

Офтальмолог Девід Джонс називає цей метод одним із найзручніших.

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«Якщо піднести друшляк до Сонця й відвести від нього погляд, можна отримати не одне зображення Сонця, а одразу сотню», — пояснив він.

Коробка з-під пластівців

Ще один спосіб — перетворити порожню коробку з-під пластівців на простий пристрій для спостереження.

На дно потрібно покласти білий аркуш паперу, зверху зробити два отвори, один із них закрити фольгою та проколоти в ній маленьку дірочку.

Після цього слід стати спиною до Сонця й дивитися через другий отвір. Сонячне світло проходитиме через фольгу та проєктуватиме зображення на папір усередині коробки.

Чому не можна дивитися на затемнення неозброєним оком

Раніше ми розповідали, що сонячне затемнення небезпечне для зору не саме по собі, а через інтенсивне сонячне випромінювання. Навіть якщо Місяць закриває більшу частину диска, видима частина Сонця все одно може пошкодити сітківку.

Проблема в тому, що людина може не відчути ушкодження одразу — симптоми іноді з’являються лише через кілька годин. Інтенсивне світло здатне пошкодити макулу, центральну частину сітківки, що відповідає за чіткий зір. Такий стан називають сонячною ретинопатією.

Безпечного проміжку часу, протягом якого можна дивитися прямо на Сонце без захисту, не існує. Навіть кілька секунд не гарантують безпеки, а короткі перерви чи моргання не усувають ризику.

Саме тому під час затемнення фахівці радять або користуватися сертифікованими захисними окулярами, або застосовувати непрямі способи спостереження, не дивлячись на Сонце безпосередньо.

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