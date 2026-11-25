Чому тисячі людей не побачать сонця до 2027 року / © pexels.com

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В американському місті Уткіагвік, що на Алясці, розпочалася полярна ніч. Понад 4500 місцевих мешканців не побачать сонця до 23 січня 2027 року. Попри тривалу темряву та морозну погоду, життя у місті триває у звичному режимі.

Про це повідомило видання UNILAD.

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Через географічне розташування Уткіагвіка взимку сонце майже два місяці не піднімається над горизонтом. Водночас улітку тут спостерігається протилежне явище — полярний день, коли сонце не заходить до 84 діб поспіль.

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Однак відсутність сонця не означає, що місто цілодобово перебуває у цілковитій темряві. Протягом кількох годин на добу мешканці можуть спостерігати сутінки. Решту часу джерелами світла стають штучне освітлення, місяць, зорі та навіть північне сяйво.

Зимовий період також супроводжується мінусовими температурами та крижаними туманами. Попри це, школи та підприємства продовжують працювати.

Як місцеві мешканці живуть без сонця

Ебен В. Гопсон, який народився та виріс в Уткіагвіку, ще 2025 року розповідав журналістам, що полярна ніч практично не впливає на його повсякденне життя. За його словами, люди продовжують працювати, полювати, рибалити та займатися традиційними ремеслами.

Чоловік також зізнався, що не уявляє свого життя в іншому місці та хоче саме тут виховувати дітей і онуків.

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Міська голова Асісаун Туовак 2024 року в інтерв’ю журналу Time зазначала, що місцева громада давно пристосувалася до суворих кліматичних умов. Саму ж полярну ніч вона сприймає як можливість добре відпочити.

Повернення сонця в Уткіагвіку супроводжується особливою традицією. У січні в місцевому коледжі влаштовують святкові танці під барабани, якими вітають завершення тривалого періоду темряви.

Нагадаємо, на дні Мексиканської затоки вчені розшукували місце корабельної аварії, але виявили несподівану знахідку — підводне «кладовище» побутової техніки — з десятками пральних машин, холодильників і морозильних камер.

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