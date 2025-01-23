Сонячне затемнення 2025 року: коли жителі України зможуть побачити це явище

Це астрономічне явище триватиме з 10:50 до 14:43 за київським часом 29 березня 2025 року.

Сонячне затемнення відбувається, коли місяць закриває сонце (між землею і зіркою). Часткове сонячне затемнення відбувається, коли місяць не повністю закриває сонце, і незабаром його зможуть побачити жителі України. Затемнення відбудеться в суботу, 29 березня, і буде глибоким частковим затемненням.

Про це пише видання Space.

Глибоке часткове сонячне затемнення можна буде побачити з Північної півкулі. У цей час місячна тінь буде довго рухатися по поверхні Землі, хоча в деяких районах Землі затемнення триватиме лише кілька хвилин. Хоча Місяць не повністю закриває Сонце, це все одно буде відносно велике сонячне затемнення.

Хоча це астрономічне явище буде видно з більшої частини Європи, найкраще часткове сонячне затемнення можна буде побачити на північному сході Північної Америки.

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Під час часткового сонячного затемнення в Північній Америці до 94% Сонця буде закрито Місяцем, тоді як в Європі Місяць буде закрито від 86% до 15%. На північному заході України також можна побачити часткове сонячне затемнення, правда, сонце буде трохи закрите місяцем. Це астрономічне явище триватиме з 10:50 до 14:43 за київським часом 29 березня 2025 року. За цей час місячна тінь буде рухатися по Землі, і можна буде спостерігати абсолютно різні затемнення в різних областях Землі, з різною тривалістю.

Загалом понад 800 мільйонів людей стануть свідками часткового сонячного затемнення у 2025 році.