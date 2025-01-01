Сором'язливий чоловік відрізав 4 пальці замість того, щоб сказати босу, що хоче звільнитися – фото

Навчитися говорити "ні" здається легко, але для деяких людей це може бути важче, ніж покалічити себе на все життя.

32-річний індієць відрізав собі пальці, щоб уникнути необхідності продовжувати працювати комп'ютерним оператором у компанії родича.

Про це пише Oddity Central.

Чоловік із Гуджарату інсценував "нещасний випадок", внаслідок якого залишився без чотирьох пальців на лівій руці, щоб не говорити своєму босові, що хоче звільнитися з роботи.

На початку грудня минулого року Маюр Тарапара з'явився до поліцейського відділку у своєму рідному місті Сурат, щоб повідомити, що у нього відсутні чотири пальці на лівій руці. Він стверджував, що їхав на мотоциклі до будинку друга, коли раптом відчув запаморочення і знепритомнів на узбіччі дороги. Коли він прокинувся через 10 хвилин, пальці були відрубані. Поліція спочатку вважала, що пальці чоловіка вкрали для ритуалів чорної магії, але розслідування виявило величезні прогалини в розповіді Маюра.

Дивна справа була зареєстрована в поліцейському відділку Амролі в Сураті, а потім передана до міського відділу боротьби зі злочинністю. Слідчі почали перевіряти записи камер відеоспостереження в районі, де, як стверджував потерпілий, він знепритомнів, а також опитувати очевидців, але практично нічого не підтвердилося. Маюр нібито припаркував свій мотоцикл біля кільцевої дороги, а потім повернувся з пораненою лівою рукою. Крім того, ніхто не бачив, як він знепритомнів на узбіччі дороги. Під тиском поліції чоловік зізнався, що відрізав собі пальці.

Маюр Тарапара

"Тарапара зізнався, що купив гострий ніж у крамниці біля Чар Раста в Сінганпорі", - розповів The Hindu представник поліції. "Через чотири дні, в неділю ввечері, він поїхав на кільцеву дорогу Амролі і припаркував там свій мотоцикл. Близько 10 вечора він відрізав собі чотири пальці ножем і перев'язав мотузкою біля ліктя, щоб запобігти кровотечі. Потім він поклав ніж і пальці в пакет і викинув його".

Маюр Тарапара неохоче розповів слідчим, що вдався до каліцтва, бо не хотів більше працювати в алмазній компанії свого родича. Він не хотів їм про це говорити, але відсутність чотирьох пальців зробила його непридатним для роботи.

Поліції вдалося знайти пакет із трьома пальцями чоловіка, але вони все ще намагаються отримати від нього більше інформації, щоб скласти докупи цю дивну історію.

"Він зізнався, що не хотів працювати на алмазній фабриці і планував відрубати собі чотири пальці, щоб не працювати", - сказав інспектор кримінальної поліції. "Ми намагаємося витягнути з нього більше інформації".

Нагадаємо, у Південній Африці до будинку чоловіка проник злодій. Він заборонив упіймати його та дозволив втекти з награбованим.

Читайте також: