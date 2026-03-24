Сотні людей обрали 15-річний круїз замість дому: скільки коштує жити в морі

Сотні людей уже записалися на унікальний 15-річний круїз, який за вартістю може обійтися дешевше, ніж купівля житла.

Як передає PEOPLE, проєкт пропонує повністю змінити спосіб життя — замість дому на суші обрати постійне проживання на кораблі.

Йдеться про лайнер Odyssey від компанії Villa Vie Residences. Подорож дістала назву «перший безкінечний круїз навколо світу», а маршрут планують оновлювати кожні три з половиною роки.

Засновник компанії Мікаель Петтерсон пояснює, що ідея полягає не лише у відпочинку, а у зміні підходу до життя. За його словами, концепція дозволяє людям «жити у подорожі», де весь світ стає їхнім домом.

На відміну від класичних круїзів, тут не йдеться про короткострокову оренду каюти. Пасажирам пропонують фактично придбати житло на борту. Власники можуть облаштовувати каюти на свій смак, приймати гостей, здавати їх в оренду або навіть перепродавати.

Крім того, мешканцям доступні регулярні послуги прибирання, харчування за змінним меню, а також розвинена інфраструктура: ресторани, бари, бібліотека, фітнес-центр, спа, басейн і навіть бізнес-простори з високошвидкісним Інтернетом.

Ціни варіюються залежно від типу житла. Найдоступніший варіант — внутрішня каюта без вікон — коштує від 129 999 доларів. Найдорожчі апартаменти сягають 439 999 доларів, що перевищує середню вартість будинку у США.

Окрім цього, передбачена щомісячна плата — від 2 000 до 10 000 доларів залежно від рівня житла.

Попри високу вартість, попит на таку форму життя значний. За словами Петтерсона, на круїз уже записалося понад 600 осіб, які готові провести роки в морі, поєднуючи подорожі з повсякденним життям.

