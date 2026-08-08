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Показ фільму «Людина-павук: Новий день» у місті Картахена, Колумбія, завершився несподіваною паузою після того, як один із глядачів став причиною різкого неприємного запаху в залі.

Про це пише NTK.

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За словами очевидців, перебувати в приміщенні стало настільки важко, що сотні людей були змушені залишити свої місця.

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Через ситуацію персонал евакуював відвідувачів до коридору кінотеатру.

На кадрах, що з’явилися після інциденту, видно натовп глядачів, що зібрався біля входу до кінозалу. Деякі люди прикривали обличчя руками, а серед присутніх можна було помітити відвідувача в костюмі людини-павука.

Особу людини, яка могла спричинити інцидент, встановити не вдалося.

За однією з версій, глядач не встиг дістатися туалету. Інша версія припускає, що хтось міг використати смердючу бомбу як невдалий жарт.

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Інцидент стався у мультиплексі Cine Colombia, розташованому в торговельному центрі Plaza Bocagrande.

Кінотеатр у місті Картахена / © скриншот з відео

Історія швидко стала вірусною в соцмережах, де користувачі відреагували як обуренням, так і жартами.

Один із коментаторів написав: «Поваги вже не залишилося, але не думаю, що хтось настільки підлий, щоб евакуювати весь зал».

Інший користувач припустив: «Мабуть, хтось вирішив пожартувати, але жарт вийшов невдалим».

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Ще один коментар звучав так: «Щоб так зіпсувати весь кінозал, лише Бог знає, що та людина з’їла».

Чимало користувачів жартома назвали невідомого винуватця «справжнім лиходієм нового фільму про людину-павука».

Попри інцидент, адміністрація кінотеатру не стала повністю скасовувати показ. Хоча частина глядачів вирішила не повертатися до зали, після провітрювання сеанс продовжився.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

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