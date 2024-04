Сотні пар одружилися просто неба під час повного сонячного затемнення (відео)

У Расселвіллі, штат Арканзас, США, 350 пар одружилися під час повного сонячного затемнення.

Акція Elope at the Eclipse відбулася 8 квітня на фестивалі Total Eclipse of the Heart. Пари заплатили по 100 доларів за доступ до фестивалю, а також отримали тост за молодят, церемоніймейстера і весільний торт, натхненний космічною тематикою.

Пам'ятна церемонія завершилася за декілька хвилин до повного сонячного затемнення, яке створило тонку смужку світла навколо Місяця, що нагадувала каблучку в небі.

Один із учасників групового весілля Кіган Райт розповів, що коли почув про подію, то зрозумів, що не може втратити таку можливість, яка буває раз у житті.

Райт розповів Good Morning America, що запропонував цю ідею своїй нареченій Кортні Ружо і вона її підтримала.

"Вона хотіла чогось більш традиційного. Це зайняло деякий час, але я нарешті переконав її одружитися під час затемнення", — поділився він.

"Це набагато більше, ніж я собі уявляла. Від цього перехоплює подих. Це не схоже ні на що, що я коли-небудь бачила раніше, — зазначила Кортні. — Я знаю, що постійно використовую це слово, але ніщо інше не може описати це. Я була найщасливішою в житті, і пережити це разом з ним — це дійсно неймовірно".

Пара також поділилася, що святкуватиме медовий місяць на острові Сент-Круа, що входить до складу Віргінських островів США.

