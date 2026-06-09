Соцмережі "вибухнули" з новим скандалом: українці заради фото витоптують макові поля

українці заради фото витоптують макові поля

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Українці у соціальних мережах знову розсварилися. Причиною стали макові поля, які витоптують заради красивих фото в Instagram. Дискусія розгорілася вже на кілька таборів — у ній беруть участь фермери, які вирощують ці поля, люди, яким не подобається витоптування рослин, і ті, хто, власне, фотографується серед квітів.

ТСН.ua зібрали найважливіше з суспільної дискусії.

Сварка через макові поля: українці жорстко реагують на витоптування квітів заради фото

Масштабна сварка серед українців традиційно почалася у соцмережі Threads. Користувачі опублікували фото витоптаних маків та почали соромити тих, хто робить там фото. Також українці апелюють до того, що витоптування макових полів — це знищення роботи фермерів.

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Користувачка Юлія Кулик написала, що питання навіть не в тому, чи висаджували фермери ці маки, чи вони виросли самі:

«Поясніть одне: що має бути в голові, щоб побачити квітуче поле й перше, що подумати, — це завезти свою машину, мотоцикл і т.д. просто на середину поля? Потовкти все, а ще гірше — почати газувати там», — пише користувачка.

Інша позиція щодо маків

Водночас «по інший бік барикад» українці, які пишуть, що вирощування маку в Україні фактично відсутнє за законом. А той мак, що росте на полях, є диким. Наводимо кілька популярних аргументів з соціальних мереж:

«Маки — це трава. Навіть якщо вони примнуться, з сусідніх насиплеться насіння на це ж поле, і наступного року будуть нові. Побачив комент „диванного активіста“ під фото дівчини-військової на Донеччині в маках. Ти, хлопче, приїдь сюди і подивись, скільки тут інших проблем! Вмирають цивільні й військові, поля в оптоволокні, розриви КАБів та знищені села… Вони наступного року вже не оновляться.», — пише користувач beerguide_.

«Досить думати, що ці маки посадили фермери. Вони дикі! Це дикий мак, який виріс сам по собі — і ніхто не нищить чужий врожай», — поділився orest_osoba.

«Нашумівша тема маків. Від****ься ви вже від людей, недоморалісти, ті маки дикі, дикі ***», — пише vovkulaka_t.

Також у коментарях продовжилися суперечки щодо витоптування маків, адже ця рослина нерідко виростає поміж інших культур. Так, українці, які хочуть зробити гарне фото в маках, витоптують крім маків горох та інші культури.

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«Дуже багато, втретє останнім часом, помічаю неуцтва і агресії на інших через відсутність елементарних знань. Більшість макових полів, зокрема найінстаграмніших, — це поля, які цьогоріч не засіюються жодними корисними культурами під час процесу так званої сівозміни. Тобто, по суті, це поля, які буквально заросли бур’яном (до якого в даному разі відносяться і маки)», — пише користувач dodonbrau.

Фотографка, яка проводить фотосесії на полях, з ніком anastasiaph, поділилася, що маки ростуть на полях, де не кроплять бур’ян. Вона додала, що є винятки, де люди витоптують посіви, але це стається найчастіше там, де не обробляють землю.

«Ви що, не розумієте, що це польові маки на закинутих полях? Мак — це бур’ян для фермерів. В Україні заборонено вирощування маку, крім декоративних сортів. Можливо, і є фермерські, але більшість фотосесій саме в польових, диких маках…», — пише oksa korpach.

У суперечку втрутився фермер та науковець-агроном Олег Загородній. Він написав, що промислового вирощування маку в Україні наразі практично немає. Через жорсткі законодавчі обмеження та пильний контроль з боку правоохоронців під заборону фактично потрапив навіть безпечний кондитерський мак.

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«На всіх фото — мак-самосійка. Також на всіх фото або повністю відсутні культурні рослини, тобто посів фактично відсутній, або ці культурні посіви сильно ним забурʼянені», — зазначає чоловік.

Він додав, що заїжджати на поля автівками чи мотоциклами — не варто, однак фотографуватися і зривати його можна. Чоловік пояснив, що вага людського тіла неспівставна з тиском важкої агротехніки, тому побоювання щодо надмірного ущільнення землі є перебільшеними.

Наостанок агроном закликав «експертів з соцмереж» не вчити фермерів господарюванню, а звичайним громадянам порадив просто насолоджуватися моментом, але робити це цивілізовано.

Позиція фермерів щодо макових полів

На Львівщині фермер почав охороняти своє макове поле від охочих сфотографуватися. Чоловік поділився, що вирощує маки для виробництва олії, однак люди витоптують їх.

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«Сьогодні спілкувалась з власником поля, на якому насіялося густо маків, і поле перетворилося на локацію для фотосесій. Власник посіяв там рижій на олію і не очікував, що його поле привабить стільки народу. Чоловік говорив зі мною і ледве не плакав. Розказував, скільки сил він вкладає, щоб господарювати», — пише користувачка olik.kotsuba.

Жінка додала, що син фермера на війні. Фермер жалівся, що люди витоптали його посіви.

«Сьогодні ввечері він чергував на полі і просив людей не топтати його посіви. Як думаєте, люди його слухали? Я порадила брати гроші за зйомки. А він каже: „Приїхав чоловік з сімʼєю на фотосесію. Четверо дітей, одне мале на руках. Ну, як я з них буду гроші брати?“ Чоловік тупо в розпачі, бо витратив гроші, своє здоровʼя, час та силу, а люди приїхали і стоптали йому поле заради красивих фоточок в Інстаграмі», — додала користувачка.

Користувачка eugenefullen написала, що особисте спілкування з власником поля показало, що мережевий хейт далекий від реальності. Фермер не агресивний, а просто втомлений і розгублений: за вихідні при величезному напливі людей йому залишили всього 200 грн. При цьому автори найкритичніших постів самі безкоштовно провели там фотосесії.

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Вона запропонувала людям, які хочуть фотографуватися на макових полях, домовлятися з фермерами завчасно за оплату чи створити благодійний збір для компенсації збитків фермеру.

Тим часом в Ожидові переорали макове поле, і його більше немає. Поле переорали після суспільного розголосу. Діляться, що мак виріс на ньому сам.

Христину Соловій жорстко рознесли за фото в полі маків

Нагадаємо, днями в Мережі розгорілася гостра дискусія через любителів фотографуватися в макових полях. Користувачі обурилися тим, що заради кількох кадрів люди витоптують живі квіти та псують чужу працю, адже подекуди це приватні ділянки, де спеціально висаджують агрокультури.

Під хвилю критики потрапила й українська співачка Христина Соловій, яка опублікувала знімок, на якому лежить серед червоних маків, підписавши його: «Україна підступно прекрасна і несподівана».

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Підписники помітили під артисткою значну кількість знищених рослин і жорстко розкритикували її в коментарях за егоїзм та руйнування природи заради світлин.

Сама виконавиця на коментарі не реагувала, проте, схоже, заздалегідь очікувала на подібний хейт. Свій допис вона супроводила фразою: «Чекаю, коли трутні в коментарі налетять», чітко продемонструвавши власне ставлення до критики.

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